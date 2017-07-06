Нацкомиссия инициирует новую формулу расчета тарифов на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает определять стоимость угля в тарифах на электрическую и тепловую энергию, которая производится на теплоэлектростанциях, на основе европейских биржевых фьючерсных котировок, то есть цен контрактов, которые будут заключаться и выполняться в будущем.

Об этом говорится в опубликованном на сайте регулятора проекте постановления "Об утверждении Порядка формирования тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках".

"В расчетах тарифов на отпуск электрической энергии и (или) производство тепловой энергии цена на энергетический уголь не может быть учтена выше, чем индикативная цена угля, которая определяется на основании средних цен фьючерсных котировок... на 6 последующих месяцев, следующих за месяцем установления тарифов", - говорится в тексте документа.

Согласно документу, источником фьючерсных котировок будут служить издания Argus и Platt's, а цена на уголь будет также включать стоимость доставки топлива из портов Амстердам, Роттердам и Антверпен (Нидерланды) к украинскому порту (за предыдущие 12 месяцев), а также стоимость транспортировки угля из судна на склады в портах, а потом из порта до склада ТЭС.

Также отмечается, что цены на энергетический уголь будут корректироваться с учетом качественных характеристик угля, при этом базовыми показателями будет калорийность на уровне 6000 ккал на 1 кг и содержание серы - до 1%.

Комментируя УНИАН эту инициативу, эксперт в сфере энергетики Андрей Герус отметил, что фактически НКРЭКУ предлагает распространить формулу ценообразования "Роттердам+" на уголь, который используется для производства энергии на ТЭЦ.

"Ранее порядок ценообразования для ТЭЦ предусматривал использование метода "затраты+". То есть стоимость энергии на ТЭЦ зависела от фактических затрат на закупку топлива. Теперь же реальные затраты могут быть одни, а в тарифе - совершенно другое", - добавил эксперт.