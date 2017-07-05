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Венгрия договорилась с Газпромом продлить "Турецкий поток"
16:12 05.07.2017 |
Венгрия и "Газпром" подписали соглашение о продлении газопровода "Турецкий поток" через Болгарию и Сербию в Венгрию, пишет Bloomberg со ссылкой на венгерское агентство MTI, которое приводит словам министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Ожидается, что Венгрия будет подключена к магистрали к концу 2019 года.
По словам П.Сийярто, данный маршрут является более реалистичным решением, чем через Румынию или Хорватию.
Накануне министр говорил о планах связать страну с южным газовым коридором и планах обсудить этот вопрос с главой "Газпрома".
"Газпром" начал строительство газопровода "Турецкий поток" через Черное море, цель которого в том числе избежать транзита газа через Украину. Одна нитка "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год предназначена для турецкого рынка. Вторая, аналогичной мощности, - для европейского рынка. Газопроводы по европейской территории, по которым российский газ поступит в Европу, еще не определены, и это будет зависеть от итогов переговоров "Газпрома" со своими потребителями.
"Газпром" в пресс-релизе сообщает, что в ходе встречи главы компании Алексея Миллера и П.Сийярто стороны обсудили вопросы поставок газа в Венгрию, его хранения на территории республики и транзита в третьи страны. В частности, речь шла о перспективах развития газотранспортных мощностей на территории Венгрии.
А.Миллер и П.Сийярто подписали дорожную карту, которая предусматривает выполнение сторонами ряда мероприятий, направленных на развитие газотранспортной системы Венгрии.
Кроме этого был подписан меморандум о взаимопонимании между ООО "Газпром экспорт" и Hungarian Gas Trade Ltd. В документе зафиксировано намерение сторон продолжить долгосрочное сотрудничество в области поставок российского газа в Венгрию.
В 2016 году экспорт российского газа в Венгрию составил 5,7 млрд куб. метров.
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