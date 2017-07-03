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Оптовая рыночная цена на электроэнергию с июля возросла на 1,8%
13:18 03.07.2017 |
Оптовая рыночная цена (ОРЦ) на электроэнергию с 1 июля 2017 года увеличилась на 1,8% - с действующих в первом-втором кварталах 1341,57 грн/МВт-ч до 1365,72 грн/МВт-ч (без НДС).
Решение об увеличении ОРЦ на третий-четвертый кварталы 2017 года было утверждено постановлением №337 Национальной комиссии госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Украины еще 23 марта 2017 года.
Как сообщалось, НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной ОРЦ на электроэнергию. Новый порядок, в частности, предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".
НКРЭКУ с 1 января 2017 года снизила ОРЦ электроэнергии на 10% (на 149,06 грн) - с 1490,63 грн/МВт-ч до 1341,57 грн/МВт-ч (без НДС). Согласно решению регулятора, с 1 апреля ОРЦ должна была быть снижена еще на 5,8% (на 77,81 грн/МВт-ч) по сравнению с первым кварталом 2017 года - до 1263,76 грн/МВт-ч. Этот уровень ОРЦ планировалось удерживать на протяжении II-IV кварталов 2017 года.
Позднее комиссия обнародовала проект решения об отказе от плана снизить цену на 5,8% и увеличить ее с апреля на 1% до 1354,98 грн/МВт-ч (без НДС), но в итоге продлила действие 1341,57 грн/МВт-ч на II квартал 2017 года, а на июль-декабрь-2017 увеличила ОРЦ на 1,8% - до 1365,72 грн/МВт-ч.
ОРЦ влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей.
НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.
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