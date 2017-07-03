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В 1-м полугодии Украина увеличила транзит газа на 21,5% до 45,7 млрд куб. м
09:05 03.07.2017 |
В январе-июне 2017 года Украина увеличила транзит газа через газотранспортную систему по контракту с компанией "Газпром" (Россия) на 21,5%, или на 8 093,066 млн куб. м до 45 702,88 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 (37 609,814 млн куб.м).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают УкраiнськiНовини.
В частности, в январе транзит составил 8 913,01 млн куб. м (на 39,2%, или на 2 506,7 млн куб. м больше, чем в январе 2016 года) в феврале - 7 627,5 млн куб. м (на 24,1%, или на 1 481,1 млн куб. м больше, чем в феврале 2016 года), в марте - 6 647,6 млн куб. м (что на 1,8%, или на 123,3 млн куб. м меньше, чем в марте 2016 года), в апреле - 7 341,84 млн куб. м (что на 32,1%, или на 1 783,48 млн куб. м больше, чем в апреле 2016 года), в мае - 7 725,312 млн куб. м (что на 19,4%, или на 1 256,898 млн куб. м больше, чем в мае 2016 года), в июне - 7 447,592 млн куб. М (что на 19%, или на 1 188,106 млн куб. м больше, чем в июне 2016 года).
За 6 месяцев 2017 года в Молдову транзитом было поставлено 1 348,335 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году Украина увеличила транзит газа на 22,6% (на 15,1 млрд куб. м) до 82,16 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (67,08 млрд куб. м).
В месячном разрезе транзит газа в 2016 году составил: в январе - 6,406 млрд куб. м, феврале - 6,146 млрд куб. м, марте - 6,771 млрд куб. м, в апреле - 5,558 млрд куб. м, в мае - 6,468 млрд куб. м, в июне - 6,259 млрд куб. м, в июле - 6,607 млрд куб. м, в августе - 6,95 млрд куб. м, в сентябре - 6,81 млрд куб. м, в октябре - 8,275 млрд куб. м, в ноябре - 8,487 млрд куб. м, в декабре - 8,421 млрд куб. м.
В 2015 году транзит газа через украинскую газотранспортную систему составил 67,1 млрд куб. м, в 2014 году - 59,4 млрд куб. м, в 2013 году - 86,1 млрд куб. м.
В 2016 году Украина, начиная с июля, неоднократно обвиняла "Газпром" в нарушении контракта, в частности в поддержании оптимального давления на входе в украинскую ГТС, подобные обвинения имели место и в 1-м квартале 2017 года.
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