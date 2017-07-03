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В 1-м полугодии Украина увеличила импорт газа в 2,3 раза до 7 млрд куб. м, - "Укртрансгаз"
09:04 03.07.2017 |
В январе-июне 2017 года Украина увеличила импорт природного газа в 2,3 раза, или на 3 970,427 млн куб. м до 6 960,942 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2 990,515 млн куб. м).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
Как за 6 месяцев 2016 года, так и за 6 месяцев 2017 года импорт осуществлялся исключительно из Европы (из России импорт остановлен с 25 ноября 2015 года и не осуществляется уже 584 дня).
В частности, в январе Украина импортировала 1 453,1 млн куб. м (+59,2%, или 540,57 млн куб. м к январю 2016 года), в феврале - 1 366,7 млн куб. м (+9,5%, или 119,83 млн куб. м к февралю 2016 года), в марте - 1 402,7 млн куб. м (в 3 раза, или на 928,04 млн куб. м больше, чем в марте 2016 года), в апреле - 539,93 млн куб. м (в 2,2 раза, или на 298,821 млн куб. м больше, чем в апреле 2016 года), в мае - 1 190,282 млн куб.м (в 12,4 раза, или на 1 094,519 млн куб. м больше, чем в мае 2016 года), в июне - 1 008,306 млн куб.м (в 51,3 раза, или на 988,645 млн куб. м больше, чем в июне 2016 года).
Как сообщали Українськi Новини, в 2016 году Украина импортировала 10 904,577 млн куб. м природного газа на сумму 2 190,823 млн долларов (средняя цена - 200,91 долларов/тыс. куб. м).
По сравнению с 2015 годом Украина сократила импорт газа на 33,7%, или на 5 550,372 млн куб. м, в денежном исчислении затраты на импорт сократились в 2 раза с 4 507,207 млн долларов до 2 190,823 млн долларов.
Весь газ в 2016 году импортировался из Европы (из России импорт приостановлен с 25 ноября 2015).
Больше всего газа было импортировано контрагентами из Швейцарии - 3 216,124 млн куб. м на 654,806 млн долларов (средняя цена - 203,6 долларов/тыс. куб. м).
Второй страной стала Германия - 2 547,607 млн куб. м на 507,426 млн долларов (средняя цена 199,2 долларов/тыс. куб. м), третьей - Франция с объемом 1 992,167 млн куб. м и стоимостью 397,06 млн долларов (средняя цена - 199,3 долларов/тыс. куб. м).
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