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Украина увеличила запасы в ПХГ на 43% до 11,6 млрд куб. м газа с начала сезона закачки
08:53 03.07.2017 |
Украина по состоянию на 1 июля закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 3 491,32 млн куб. м с начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м), увеличив запасы газа на 43% до 11 591,75 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українськi Новини.
В частности, в течение июня Украина закачала в ПХГ 1 496,4 млн куб. м.
ПХГ заполнены на 36,6% (номинальная вместимость - 31,7 млрд куб. м).
В июне Украина импортировала 1 008,306 млн куб. м газа: 716,203 млн куб. м - через Словакию, 207,402 млн куб. м - через Венгрию, 84,701 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча за июнь составила 1 702,815 млн куб. м, транзит - 7 447,592 млн куб. м.
Как сообщали Українськi Новини, Украина в отопительном сезоне 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м газа, закончив его с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля.
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