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Американские Frontera Resources и Longfellow предлагают Украине добычу углеводородов на условиях СРП - Минэнергоугля
20:28 30.06.2017 |
Компании Frontera Resources и Longfellow (обе - США) предлагают Украине осуществить на условиях соглашений о разделе продукции (СРП) проекты по поиску и добыче углеводородов, в том числе из нетрадиционных источников, на участках недр в Одесской и Полтавской областях.
Как говорится в сообщении Минэнергоугля в пятницу, межведомственная комиссия по организации заключения и выполнения СРП во главе с министром Игорем Насаликом 23 июня приняла к рассмотрению по существу эти обращения в отношении предложенных компаниями участков недр, а также поручила провести консультации по оптимизации размера предложенного Frontera Resources участка.
Помимо того межведомственная комиссия приняла к рассмотрению по существу обращения ООО "Навигатор комплект" (Киев) по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на условиях СРП, которые будут добываться в пределах площадей Берестянская, Смелянская, Романовская, Шубинская, Новостепановская (Львовская, Харьковская, Днепропетровская области).
Как отмечается в сообщении, с учетом важности проведения работы с местными органами власти комиссия рекомендовала компаниям Frontera Resources, Longfellow и "Навигатор-комплект" провести консультации с соответствующими областными советами по реализации вышеупомянутых проектов.
В релизе также говорится, что межведомственная комиссия приняла к сведению обращение Frontera Resources по осуществлению проекта поиска и добычи углеводородов на предложенном компанией участке недр западной части шельфа Черного моря на условиях СРП. "Комиссия рекомендовала проработать возможность подачи совместного обращения вместе с ГАО "Черноморнафтогаз", который обладает специальными разрешениями на пользование недрами на площадях Одесская и Безымянное", - указывается в документе.
ООО "Навигатор комплект", согласно информации на ее сайте, специализируется на выполнении сложных нефтегазовых проектов "под ключ" в качестве генерального подрядчика проекта. В частности, компания принимает участие в проектах по бурению новых наклонно-направленных и горизонтальных скважин, а также восстановлении ликвидированных, законсервированных, низкодебитных, аварийных и бездействующих скважин с диаметром эксплуатационных колон в диапазоне 139,7-168,3мм. В качестве генерального подрядчика пробурила и выполнила капитальные ремонты (в том числе - восстановление из ликвидированного фонда) более чем 15 скважин.
Согласно госреестру, учредителями ООО выступают 10 физических лиц, а бенефициарами-контролерами указаны Алексей Степченко, Виталий Шкильнюк, Ярослав Кунцяк и Олег Токарь. Выручка компании в 2015 году составила 151,64 млн грн. чистая прибыль - 10,11 млн грн.
Как сообщалось, Американская Frontera Resources 2 января 2017 года подписала с правительством Молдовы концессионное соглашение для разведки и освоения нефтегазовой площади Добруджа в южной части страны поблизости от Одесской области. Размеры концессии - около 12 тыс. кв. км, срок действия соглашения - 50 лет.
В 2015 году Frontera Resources Corporation интересовалась строительством LNG-терминала в Украине, подписала соответствующий меморандум с НАК "Нафтогаз Украины".
Frontera Resources Corporation, основанная в 1996 году, занимается разведкой и добычей газа и нефти. Стратегия компании состоит в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну. Подтвержденные запасы природного газа компании в Грузии составляют около 300 млрд куб. м.
Компания Longfellow Energy, LP, согласно информации на ее сайте, - небольшая, семейно ориентированная частная компания, которая занимается, главным образом, разведкой и разработкой новых запасов в прибрежных бассейнах США, которые были недоразвиты или пропущены. Longfellow Energy была основана в 2006 году Мэлоном Митчеллом 3-м (Malone Mitchell) и базируется в Аддисоне (Техас). Финансовое и бухгалтерское управление осуществляется компанией Riata Corporate Group, LLC.
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