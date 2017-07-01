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Информация об агентстве
Польша требует ужесточить условия мандата на переговоры по "Северному потоку - 2"
18:02 30.06.2017 |
Польша требует внести в проект мандата более жесткие условия ведения переговоров с Россией по "Северному потоку - 2". Об этом ТАСС сообщил один из участников переговоров в Совете ЕС.
"В понедельник (26 июня - прим. ред.) был первый раунд обсуждения, но это только начальный этап. Было опрошено 13 представителей ЕС, и все они поддержали наш подход. Но не секрет, что некоторые члены имеют озабоченность по этому вопросу. Польша, например. Они убеждены, что мандат означает, что Еврокомиссия одобрит проект. Они считают его (мандат - прим. ред.) недостаточно амбициозным на данном этапе, требуют сделать его жестким настолько, насколько это возможно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, для положительного решения по мандату Совет ЕС должен проголосовать квалифицированным большинством, то есть "за" должно быть около 70% голосов. При этом он отметил, что позиции одной только Польши, если она проголосует против, будет недостаточно, чтобы заблокировать решение по этому вопросу. "Даже если Польша и Германия вместе проголосуют "против", а все остальные "за", они не смогут заблокировать мандат, для этого необходимо набрать более 30% голосов", - сказал он.
Совет Евросоюза обсудит вопрос наделения Еврокомиссии мандатом на ведение переговоров с Россией по проекту "Северный поток - 2" в июле только на экспертном уровне, сообщил источник в ЕК, близкий к переговорам.
"В июле будет две рабочих группы (на которых будет обсуждаться вопрос наделения мандатом Еврокомиссии - прим. ред.). Но это технический, экспертный уровень, у них нет полномочий принимать решение. А ближайшая министерская встреча (заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики - прим. ред.) состоится только в сентябре. Затем в октябре и декабре", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о ходе переговоров.
Он также отметил, что 26 июня, когда Еврокомиссия представила министрам проект мандата, его поддержали половина из 28 представителей стран ЕС.
Ранее Bloomberg сообщал, что Совет ЕС обсудит вопрос на заседании 25 июля.
Официальных комментариев от ЕК пока не поступало.
Еврокомиссия в начале июня запросила у стран-членов Евросоюза мандат для ведения переговоров с Россией "Северному потоку - 2". ЕК планирует обсудить с российской стороной возможность создания специальной правовой базы для работы будущего газопровода. Несмотря на то, что ЕК считает проект противоречащим правилам Энергосоюза ЕС, она допускает его реализацию.
Споры вызывает тот факт, что на "Северный поток - 2" не распространяются правила внутреннего рынка ЕС и Третьего энергопакета, так как газопровод будет проходить через море.
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