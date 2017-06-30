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Остановка работы на 4-х месторождениях "Укрнафты" повлекла падение добычи газа на 21%
09:16 30.06.2017 |
ПАО "Укрнафта" после остановки в конце июня работы на четырех месторождениях в Сумской области из-за непродления специальных разрешений на недропользование снизила добычу газа на 21,4%.
Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", если среднесуточная добыча газа "Укрнафтой" в период с 1 по 25 июня составляла 3,334 млн куб. м/сутки, то 26-27 июня она составила 2,943 млн куб. м/сутки, а 28 июня упала до 2,621 млн куб. м/сутки.
Ранее пресс-служба "Укрнафты" отмечала, что суточная добыча на Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском и Корживском месторождениях составляет 0,803 млн куб. м газа и 740 тонн нефти и конденсата.
Еще ранее, в начале июня, "Укрнафта" остановила добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области, в начале апреля - на Заводивском месторождении (Львовская обл.).
В целом в 2017 году истекает срок действия девяти лицензий "Укрнафты", на которых добывается около 20% годового объема добычи нефти. Речь идет об Анастасиевском, Рыбальском, Артюхивском, Южно-Панасовском, Липоводолинском и Корживском месторождениях в Сумской области, Козиевском и Качаловском - в Харьковской, Заводивском - в Львовской области.
Кроме того, в 2018 году закончится срок действия еще 27 лицензий "Укрнафты", что составляет 50% добычи нефти и газоконденсата компании.
Госгеонедр отказывается продлевать эти лицензии, ссылаясь на наличие налогового долга "Укрнафты".
В свою очередь, в "Укрнафте" считают, что Госгеонедр игнорирует вступившее в законную силу судебное решение, в соответствии с которым наличие налогового долга не является основанием для отказа в выдаче или продлении лицензии. По мнению компании, такие действия являются незаконными, поэтому "Укрнафта" обратилась в суд.
"Укрнафта" в 2016 году снизила добычу нефти на 8,4% (на 132,2 тыс. тонн) - до 1 млн 444,9 тыс. тонн, газоконденсата - на 21,5% (на 20 тыс. тонн), до 73,1 тыс. тонн, газа - на 13,7% (на 205,5 млн куб. м), до 1 млрд 297,5 млн куб. м. Производство сжиженного газа компанией в 2016 году сократилось на 13% (на 20%) по сравнению с 2015 годом - до 134 тыс. тонн.
"Укрнафта" в январе-мае 2017 года снизила добыч у нефти на 3,2% (на 19,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 589,4 тыс. тонн, газоконденсата - на 9,8% (на 3 тыс. тонн), до 27,5 тыс. тонн, газа - на 5,9% (на 32,45 млн куб. м), до 516,9 млн куб. м.
"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, - порядка 42% акций.
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