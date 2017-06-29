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Власти США могут оказать поддержку Westinghouse во избежание ее перехода в руки иностранцев - FT
10:52 29.06.2017 |
Американские власти готовы рассмотреть вопрос об оказании господдержки Westinghouse, чтобы столкнувшийся с финансовыми проблемами производитель атомных технологий не перешел в руки иностранных игроков - компаний из России или Китая, пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
Westinghouse Electric Company, которую контролирует японская Toshiba, 29 марта подала в суд заявление о банкротстве. Проблемы Westinghouse возникли на фоне крупных перерасходов на строительстве двух американских АЭС - в Джорджии и Южной Каролине. Объем задолженности американской компании на конец 2016 года составлял $9,8 млрд, по данным Toshiba.
Чиновники пытаются найти покупателя для Westinghouse, гарантировав тем самым, что компания "не попадет в руки китайцев или русских", пишет FT. При этом Белый дом понимает, что Westinghouse, возможно, придется оказать господдержку.
"Всегда есть такая возможность. В Белом доме идут дискуссии о Westinghouse, о будущем атомной энергетики, о сохранении в США более чем одного производителя атомного оборудования (помимо консорциума GE/Hitachi - ИФ)", - цитирует газета неназванного чиновника.
Как сообщал ранее агентству "Интерфакс-Украина" исполнительный директор Westinghouse Хосе Эметерио Гутьеррес, компания завершит разработку плана реструктуризации до июля, а новый пятилетний бизнес-план - до августа. По его словам, план реструктуризации состоит из трех направлений: решение проблем в бизнесе строительства реакторов в США; улучшение структуры компании; подготовка к будущему росту.
"В США так сложилась ситуация, что нам пришлось приобрести компанию, которая занималась строительством (Chicago Bridge and Iron - ИФ) и, таким образом, Westinghouse был вовлечен в строительство, особо этого не желая. В будущем мы хотим вернуться к модели, когда Westinghouse не занимается строительством, а работает в сфере инжиниринга, поставок и тестирования. Такую модель мы планируем использовать как в Великобритании, так и в Индии", - пояснял он.
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