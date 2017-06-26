Украина закачала в ПХГ 3,1 млрд куб. м газа с начала сезона закачки

Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 3 105,8 млн куб. м с начала сезона закачки.

Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Украiнськi Новини.

По состоянию на 24 июня в ПХГ находилось 11 206,23 куб. м газа, что на 38%, или на 3 105,8 млн куб. м больше, чем 22 марта (8 100,43 млн куб. м - самые низкие запасы газа в отопительном сезоне 2016/2017).

В частности, в период с 1 по 24 июня Украина закачала в ПХГ 1 162,88 млн куб. м.

ПХГ заполнены на 36% (номинальная вместимость - 30,95 млрд куб. м).

За 24 дня июня импорт составил 763,201 млн куб. м (572,471 млн куб. м - через Словакию, 120,674 млн куб. м - через Венгрию, 70,056 млн куб. м - через Польшу).

Собственная добыча с начала июня составила 1 364,329 млн куб. м, транзит - 5 958,993 млн куб. м.

Как сообщали Украiнськi Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.

По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).

9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.

Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.

Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.

Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.