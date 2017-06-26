Финансовые новости
- |
- 26.06.17
- |
- 07:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко прогнозирует поставку 2 млн тонн угля из США
07:31 26.06.2017 |
Президент Петр Порошенко прогнозирует поставку в Украину 2 млн тонн угля из США.
Об этом он сообщил в интервью ряду украинских телеканалов, комментируя свой визит в США, передают Українські Новини.
"Мы будем иметь гарантированную поставку минимум 2 млн тонн угля. Для этого созданы все условия, сейчас должны только заключаться контракты", - сказал Президент.
Он добавил, что американский уголь будет поставляться из Пенсильвании по конкурентным ценам при содействии американских властей.
Порошенко отметил, что украинские власти после захвата украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса, отказались от закупки угля с данных территорий и теперь нужно искать способы сбалансировать потребность в угле.
Как сообщали Українські Новини, министр энергетики США Рик Перри посетит Украину в августе.
В ходе визита в США Порошенко также обсудил с Перри возможность поставки в Украину сжиженного газа.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В июле в Украину приедет Рекс Тиллерсон
ТОП-НОВОСТИ
|Бюджетно-налоговый период конца месяца будет оказывать основное влияние на курс доллара на межбанке
|Новые правила распоряжения землями: как это будет работать
|Минфин обжаловал решение Лондонского суда по еврооблигационному долгу перед РФ
|Бои под Авдеевкой. Почему террористы укрепляют Крутую Балку
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Украинские потребители поддерживают тренд использования энергосберегающих технологий
В РУБРИКЕ
|Порошенко прогнозирует поставку 2 млн тонн угля из США
|Министр энергетики США посетит Киев в августе - Порошенко
|Порошенко надеется, что парламент в ближайшее время рассмотрит законопроект о пенсионной реформе
|Цена нефти замедлила рост на данных об увеличении числа буровых установок в США
|Новые правила распоряжения землями: как это будет работать
|Минфин обжаловал решение Лондонского суда по еврооблигационному долгу перед РФ
|Кабмин предлагает Раде повысить страховой стаж до 25 лет с 2018г, отменить налогообложение пенсий
Это интересно
|Harley-Davidson попробует купить марку Ducati
|Илон Маск назвал украинский "Зенит" лучшей ракетой после своих
|Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд
|Российский Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
|Tesla Model S проехала без подзарядки 900 километров
|Представлен смартфон OnePlus 5 стоимостью 480 и 540 долларов
|Компания Kia раскрыла новый кроссовер Stonic