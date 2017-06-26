Порошенко прогнозирует поставку 2 млн тонн угля из США

Президент Петр Порошенко прогнозирует поставку в Украину 2 млн тонн угля из США.

Об этом он сообщил в интервью ряду украинских телеканалов, комментируя свой визит в США, передают Українські Новини.

"Мы будем иметь гарантированную поставку минимум 2 млн тонн угля. Для этого созданы все условия, сейчас должны только заключаться контракты", - сказал Президент.

Он добавил, что американский уголь будет поставляться из Пенсильвании по конкурентным ценам при содействии американских властей.

Порошенко отметил, что украинские власти после захвата украинских предприятий на оккупированных территориях Донбасса, отказались от закупки угля с данных территорий и теперь нужно искать способы сбалансировать потребность в угле.

Как сообщали Українські Новини, министр энергетики США Рик Перри посетит Украину в августе.

В ходе визита в США Порошенко также обсудил с Перри возможность поставки в Украину сжиженного газа.