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Министр энергетики США посетит Киев в августе - Порошенко
07:22 26.06.2017 |
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ожидает визита в Украину министра энергетики США Джеймса Ричарда Перри (James Richard "Rick" Perry) в августе текущего года.
"Переговоры с министром энергетики Перри: первая договоренность, что в августе месяце состоится визит в Украину министра Перри. У нас есть много о чем поговорить", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.
По словам главы украинского государства, речь идет об участии американских компаний в приватизации энергетических компаний Украины.
"Вторая позиция - вы знаете, что после захвата украинских предприятий на оккупированной территории мы отказались от покупки угля из оккупированных территорий и для прозрачности этого рынка мы договорились об американском угле из Пенсильвании по конкурентным ценам. Мы будем иметь гарантированные поставки минимум 2 млн тонн угля, для этого созданы все условия, сейчас должны заключаться контракты", - пояснил президент.
Он также отметил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергобезопасности Украины. "Мы существенно увеличиваем долю американских поставщиков ядерного топлива Westinghouse в Украину, я надеюсь, что нам удастся это сделать до 55%. Мы продолжаем строительство завода по отработанному ядерному топливу и таким образом мы слезаем с крюка, на котором, как думает РФ, она нас держит по отработанному ядерному топливу", - сказал П.Порошенко.
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