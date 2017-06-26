Министр энергетики США посетит Киев в августе - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ожидает визита в Украину министра энергетики США Джеймса Ричарда Перри (James Richard "Rick" Perry) в августе текущего года.

"Переговоры с министром энергетики Перри: первая договоренность, что в августе месяце состоится визит в Украину министра Перри. У нас есть много о чем поговорить", - сказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам, показанном вечером в воскресенье.

По словам главы украинского государства, речь идет об участии американских компаний в приватизации энергетических компаний Украины.

"Вторая позиция - вы знаете, что после захвата украинских предприятий на оккупированной территории мы отказались от покупки угля из оккупированных территорий и для прозрачности этого рынка мы договорились об американском угле из Пенсильвании по конкурентным ценам. Мы будем иметь гарантированные поставки минимум 2 млн тонн угля, для этого созданы все условия, сейчас должны заключаться контракты", - пояснил президент.

Он также отметил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергобезопасности Украины. "Мы существенно увеличиваем долю американских поставщиков ядерного топлива Westinghouse в Украину, я надеюсь, что нам удастся это сделать до 55%. Мы продолжаем строительство завода по отработанному ядерному топливу и таким образом мы слезаем с крюка, на котором, как думает РФ, она нас держит по отработанному ядерному топливу", - сказал П.Порошенко.

