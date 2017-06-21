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Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев обсуждал в США поставки американского LNG-газа в Украину
11:44 21.06.2017 |
Об этом он сказал в интервью Wall Street Journal.
Коболев подтвердил, что обсуждал возможность поставки американского LNG-газа в Украину во время своего визита в США, сообщила пресс-служба компании.
По словам главы Нафтогаза, основное препятствие для этого - позиция Турции, которая запрещает проход LNG-танкеров через Босфор (при этом передвижение проливом более опасных грузов разрешено, - прим. Нафтогаза).
"Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему", сказал Коболев.
Ранее турецкие власти заявляли, что не разрешат проход LNG-танкеров через пролив Босфор, которые могли бы доставить сжиженный газ в Украину. Официальная причина - вопрос безопасности для жителей Стамбула, который пересекает Босфор.
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