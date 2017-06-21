Глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев обсуждал в США поставки американского LNG-газа в Украину

Об этом он сказал в интервью Wall Street Journal.

Коболев подтвердил, что обсуждал возможность поставки американского LNG-газа в Украину во время своего визита в США, сообщила пресс-служба компании.

По словам главы Нафтогаза, основное препятствие для этого - позиция Турции, которая запрещает проход LNG-танкеров через Босфор (при этом передвижение проливом более опасных грузов разрешено, - прим. Нафтогаза).

"Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему", сказал Коболев.

Ранее турецкие власти заявляли, что не разрешат проход LNG-танкеров через пролив Босфор, которые могли бы доставить сжиженный газ в Украину. Официальная причина - вопрос безопасности для жителей Стамбула, который пересекает Босфор.