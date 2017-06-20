НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июля 2017 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 3% (на 222 грн) - до 7 тыс. 208,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно пресс-релизу компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 2,9% (на 241,2 грн) - до 8 тыс. 8,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн, в феврале - 9 тыс. 214,8 грн, в марте - 8 тыс. 553,6 грн, в апреле - 7 тыс. 675,2 грн, в мае - 7 тыс. 456,8 грн, в июне - 7 тыс. 430,4 грн.

Цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов на январь 2016 года была установлена НАК на уровне 6,936 тыс. грн, в феврале - 6 тыс. 733,2 грн, в марте - 6,72 тыс. грн, в апреле - 6,72 тыс. грн, в мае - 5 тыс. 912,4 грн, в июне - 5 тыс. 995,2 грн, в июле - 5 тыс. 995,2 грн, в августе - 6 тыс. 555,6 грн, в сентябре - 6,036 тыс. грн, в октябре - 6 тыс. 343,2 грн, в ноябре - 7,38 тыс. грн, в декабре - 7 тыс. 780,8 грн.

С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.