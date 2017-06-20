Финансовые новости
- |
- 20.06.17
- |
- 21:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
"Нафтогаз Украины" снизит цену газа для промпотребителей на июль на 3%
15:39 20.06.2017 |
НАК "Нафтогаз Украины" с 1 июля 2017 года снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 3% (на 222 грн) - до 7 тыс. 208,4 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Согласно пресс-релизу компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствуя долгов перед НАК.
Для других покупателей цена в следующем месяце снизится на 2,9% (на 241,2 грн) - до 8 тыс. 8,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).
Как сообщалось, в январе 2017 года цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов была установлена НАК на уровне 7 тыс. 551,6 грн, в феврале - 9 тыс. 214,8 грн, в марте - 8 тыс. 553,6 грн, в апреле - 7 тыс. 675,2 грн, в мае - 7 тыс. 456,8 грн, в июне - 7 тыс. 430,4 грн.
Цена на газ для промпотребителей по предоплате и без наличия долгов на январь 2016 года была установлена НАК на уровне 6,936 тыс. грн, в феврале - 6 тыс. 733,2 грн, в марте - 6,72 тыс. грн, в апреле - 6,72 тыс. грн, в мае - 5 тыс. 912,4 грн, в июне - 5 тыс. 995,2 грн, в июле - 5 тыс. 995,2 грн, в августе - 6 тыс. 555,6 грн, в сентябре - 6,036 тыс. грн, в октябре - 6 тыс. 343,2 грн, в ноябре - 7,38 тыс. грн, в декабре - 7 тыс. 780,8 грн.
С 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.
"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Янтарная схема: Почему с Розенблата и Полякова хотят снять неприкосновенность
ТОП-НОВОСТИ
|Рада намерена упростить ведение бизнеса и привлечение иностранных инвестиций эмитентами ценных бумаг
|Оборот розничной торговли Украины в январе-мае вырос на 7,1% - Госстат
|Холодницкий направил генпрокурору представление на снятие неприкосновенности с нардепа Довгого
|Расследование в "янтарном деле" стало первой совместной операцией НАБУ и ФБР - Сытник
Установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с ФБР США, заявил директор НАБУ Артем Сытник.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|"Ашан" приобрел сеть гипермаркетов "Караван"
|Доля исполненных судебных решений выросла вдвое и достигла 15-18% - Петренко
|Транспортные предприятия Украины в январе-мае увеличили перевозку грузов на 6,7% - Госстат
|Дискаунтеры и региональные сети 20 июня снизили стоимость бензинов на АЗС
|Стоимость автогаза 20 июня снизилась в ряде крупных сетей
|СБУ обвиняет "Укрзализныцю" в наличии "смотрящих" и незаконных скидках российским ФПГ на $10 млн
|Рынок нефти перешел в "медвежью" стадию, Brent торгуется у $45,56 за баррель
Это интересно
|14 признаков того, что вас выживают из коллектива
|Что техгиганты делают со своими миллиардами?
|Электроустановка седана Audi A8 откроет новые возможности
|Илон Маск утверждает, что властям Лос-Анджелеса пришлась по душе идея высокоскоростных тоннелей
|Airbus показал обновленную версию крупнейшего пассажирского авиалайнера A380
|Amazon Dash Wand — "волшебная" палочка для заказа еды и не только
|Amazon купит сеть премиальных супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд