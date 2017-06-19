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В январе-апреле Украина импортировала 4,5 млрд куб. м газа на на $1,1 млрд, - Госстат
17:00 19.06.2017 |
В январе-апреле 2017 года Украина импортировала 4 510,494 млн куб. м природного газа на сумму 1 078,641 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, передают Українські Новини.
Весь газ в апреле импортировался из Европы, из России импорт был прекращен с 25 ноября 2015 года.
При этом, по данным оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", в январе-апреле Украина импортировала 4 762,354 млн куб. м (разница 5%, или 251,86 млн куб. м).
Больше всего газа за 4 месяца 2017 года, по данным Госстата, по внешним контрактам было закуплено у контрагентов из Швейцарии (1 771,983 млн куб. м за 430,694 млн долларов).
От контрагентов из Германии было импортировано за 4 месяца 1 329,625 млн куб. м за 318,232 млн долларов.
У контрагентов из Франции было закуплено 561,79 млн куб. м за 136,038 млн долларов, из Польши - 445,318 млн куб. м за 99,541 млн долларов, из Великобритании 218,75 млн куб. м за 52,882 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина импортировала 10 904,577 млн куб. м природного газа на сумму 2 190,823 млн долларов (средняя цена - 200,91 долларов/тыс. куб. м).
По сравнению с 2015 годом Украина сократила импорт газа на 33,7%, или на 5 550,372 млн куб. м, в денежном исчислении затраты на импорт сократились в 2 раза с 4 507,207 млн долларов до 2 190,823 млн долларов.
Весь газ в 2016 году импортировался из Европы (из России импорт приостановлен с 25 ноября 2015).
Больше всего газа было импортировано от контрагентов из Швейцарии - 3 216,124 млн куб. м на 654,806 млн долларов (средняя цена - 203,6 долларов/тыс. куб. м).
Второй страной стала Германия - 2 547,607 млн куб. м на 507,426 млн долларов (средняя цена 199,2 долларов/тыс. куб. м), третьей - Франция с объемом 1 992,167 млн куб. м и стоимостью 397,06 млн долларов (средняя цена - 199,3 долларов/тыс. куб. м).
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