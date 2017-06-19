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Украина увеличила запасы в ПХГ на 34% до 10,9 млрд куб. м газа с начала сезона закачки
08:30 19.06.2017 |
Украина по состоянию на 17 июня закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 2 750,63 млн куб. м с начала сезона закачки (с 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м), увеличив запасы газа на 34% до 10 851,06 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
В частности с 1 по 17 июня Украина закачала в ПХГ 807,71 млн куб. м.
ПХГ заполнены на 34,4% (номинальная вместимость - 31,7 млрд куб. м).
За 17 дней июня импорт составил 500,615 млн куб. м: 405,023 млн куб. м - через Словакию, 49,37 млн куб. м - через Венгрию, 46,222 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала июня составила 965,986 млн куб. м, транзит - 4 318,738 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина в отопительном сезоне 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м газа, закончив его с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года, когда в ПХГ было 8 521,8 млн куб. м при продолжающемся суточном отборе 20,55 млн куб. м.
9 марта "Укртрансгаз" прекращал и начинал отбор газа, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя.
Самы низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Отопительный сезон завершился 1 апреля, когда предприятия теплокоммунэнерго прекратили предоставлять услуги отопления, а "Нефтегаз" в несколько раз снизил импорт.
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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