Финансовые новости
- |
- 16.06.17
- |
- 22:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Злочевский сохранил добычу газа на Прикарпатье - решение суда
21:18 16.06.2017 |
Суд отказал специализированной антикоррупционной прокуратуре в признании недействительным специального разрешения ООО "Пари" на работы на Пилиповском месторождении в Ивано-Франковской области.
Такое решение принял Высший административный суд Украины, сообщают "Наші гроші".
В 2011 году Министерство охраны окружающей среды выдало "Пари" специальное разрешение на добычу природного газа на Пилиповском месторождении. В 2016 году САП обратилась в суд с иском о признании недействительной лицензии за нарушения процедуры ее предоставления - фирма не получила необходимое согласие на работы на месторождении от Ивано-Франкиськои областного совета.
САП в суде заявила, что подала иск после получения от Госжгеонедр письмо об отсутствии оснований для аннулирования спецразрешения "Пари".
Но ВАСУ решил, что САП пропустила полугодовой срок для подачи админиск, потому что еще в январе прошлого года получил от облсовета подтверждение об отсутствии согласованию ними выдачи специальных разрешений фирмам. А в суд иск попал через несколько дней после окончания срока. Именно этот факт окончания исковой давности применили и суды предыдущих инстанций для отклонения иска САП.
Владельцем "Пари" является экс-министр охраны окружающей среды Николай Злочевский.
Ранее САП проиграла первую и апелляционную инстанции об аннулировании еще четырех специальных разрешений, которые были выданы "Пари" и еще двум фирмам Злочевского - ООО "Техноресурс" и ООО "Надрагаз". Причина та же - САП пропустил полугодовой срок подачи админиск.
Решение ВАСУ по этим спецразрешениям в судебном реестре пока отсутствует.
Напомним, ранее Генеральная прокуратура обвиняла Злочевского в незаконном обогащении. В начале года компания "Burisma" сообщила о закрытии уголовных дел против группы и ее президента Злочевского. В компании пояснили, что "это результат взаимной многомесячной работы двух команд - Генеральной прокуратуры и Burisma Group". По данным компании, в результате проверки ее работы было доплачено 180 млн грн. налоговых платежей.
Также стало известно, что в прошлом году "Пари" поставляло природный газ на "Пискивский завод стеклоизделий" (Киевская область), столичному "Спортивно-оздоровительному комплексу "Монитор", более известный как элитный фитнес-клуб "5-й элемент", и для "Международной теннисной академии" в Пуще-Водице в Киеве. Эти предприятия контролируются президентом Петром Порошенко и его бизнес-партнерами - первым заместителем Секретаря СНБО Олегом Гладковским и первым заместителем парламентской фракции БПП Игорем Кононенко.
В начале июня в Монако прошел энергетический форум, организованный компанией Burisma. На форум прибыл вице-премьер Владимир Кистион, заместитель министра энергетики Наталья Бойко и народный депутат от БПП Нина Южанина.
Последняя в ответ на критику об этичности совместных мероприятий с министром беглого Виктора Януковича ответила, что не узнала Злочевского.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ упростил операции с валютными ценностями для банков и их клиентов
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ решил ввести выдачу украинцам валютных лицензий в электронной форме
|Потребительские настроения украинцев улучшились - исследование
|Как катарский кризис изменит будущее региона?
|В проекте Бюджетной резолюции указано, что минимальная зарплата с 2018 года может вырасти до 3723 грн.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Злочевский сохранил добычу газа на Прикарпатье - решение суда
|Золото дорожает 16 июня на снижении курса доллара
|Нефть завершает неделю снижением, Brent торгуется у $47,3 за баррель
|Молдова открыла свой рынок для 11 украинских производителей животноводческой продукции
|Автогаз дешевеет в регионах 16 июня
|В январе-апреле численность населения сократилась на 82,8 тыс. до 42,5 млн
Это интересно
|Самая молодая миллиардерша Китая продает пентхаус в Сиднее за $13,6 млн
|BMW официально представила нового представителя 6 серии - большой хэтчбек Gran Turismo
|Alipay начал работу в Австрии и Швейцарии
|Опрос: приложения в смартфонах заставляют больше тратить
|Hyundai представил компактный кроссовер Kona
|Citroen выпустил маленький кроссовер с 90 вариантами дизайна
|Украина до 2020 года обяжет водителей пользоваться сезонными шинами - стратегия