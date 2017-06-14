Очередной международный газовый трейдер зашел в Украину

Энергетический трейдер MET Holding AG (Швейцария) решил торговать природным газом на внутреннем рынке Украины.

Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.

MET Holding AG зарегистрировала в Украину дочернюю компанию МЕТ Украина (Киев) для операций с природным газом газом.

MET Holding AG является холдинговой компанией MET Group, которая занимается торговлей энергоресурсами в ряде стран Европы. Компания начала поставки газа из Европы еще в конце 2014 года. В прошлом году дочерняя компания группы - MET Gas and Energy Marketing AG - поставила в Украину около 20 млн кубометров газа.

Среди ее клиентов - НАК Нафтогаз Украины, Первая энергетическая компания и другие.

40% MET Holding AG принадлежит крупной венгерской компании MOL, которая уже давно работает в Украине. 24% MET Holding владеет топ-менеджер MOL Бенджамин Лашатошу. По 10% и 12% находятся в собственности венгерских бизнесменов Дьердя Надя и Иштвана Горончи. Также 12% капитала компании принадлежит Илье Трубникову.

На сайте MET говорится, что компания также будет заниматься торговлей электроэнергией, нефтью и нефтепродуктами. Первые поставки газа на внутреннем рынке компания осуществила в декабре 2016 года.

Как сообщалось, На украинском газовом рынке уже присутствуют такие компании как Engie, Trafigura, Trailstone GmbH, Shell. В апреле международный трейдер DufEnergy учредил в Украине дочернюю компанию для торговли природным газом и другими энергоресурсами.