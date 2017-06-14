Хранилище ядерного топлива заработает в 2019 году - Энергоатом

Национальная атомная генерирующая компания "Энергоатом", оператор всех действующих АЭС в Украине, планирует поставить первые контейнеры в Централизованное хранилище для отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в первой половине 2019 года, сообщил на пресс-конференции президент компании Юрий Недашковский.

"Ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса запланировано на первую половину 2019 года. То есть в начале 2019 года мы планируем первые контейнеры с отработанным ядерным топливом поставить на площадку ЦХОЯТ", - сказал Недашковский. Он сообщил, что уже завершены работы по отводу земли для самого хранилища, а также для подъездного железнодорожного пути и др.

В начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства ЦХОЯТ, куда будет поступать отработанное ядерное топливо с украинских АЭС, оператором которых является Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". По данным Минэнергоугля, в этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. Ввиду отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 миллионов долларов на оплату услуг по вывозу и переработке отработанного ядерного топлива на территории России. Контракт на строительство ЦХОЯТ между "Энергоатомом" и Holtec Internatinal был подписан еще в 2005 году, однако по ряду причин, в том числе через изменение политической конъюнктуры, проект долгое время был фактически заморожен. Реальная работа по этому проекту возобновилась в 2014 году.

По данным "Энергоатома", контракт на строительство хранилища предусматривает, что компания Holtec International будет поставлять специальное оборудование для сухого хранения отработанного ядерного топлива и его транспортировки, а также предоставит Украине технологии, которые будут применены как на энергоблоках АЭС, так и во время перевозки ОЯТ с АЭС в ЦХОЯТ, а также в самом хранилище.

Справка. Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива будет вмещать ОЯТ украинских АЭС, поскольку возможности по хранению такого топлива на самих станциях (в бассейнах выдержки) ограничены. Общая емкость ЦХОЯТ составит 16 529 отработанных тепловыделяющих сборок для реакторов типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000. Подрядчик строительства - американская компания Holtec International.