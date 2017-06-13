Потребление угля в мире в 2016 году упало рекордными темпами в истории - BP

Мировое потребление угля в 2016 году упало на 1,7%, рекордными темпами за всю историю наблюдений, на фоне сокращения спроса на этот вид топлива в большинстве стран мира, говорится в ежегодном докладе BP Plc, посвященном глобальным тенденциям в энергетическом секторе.

При этом в 2005-15 годах потребление угля росло среднегодовыми темпами в 1,9%.

В Китае, крупнейшем мировом потребителе угля, потребление снизилось на 1,6% в прошлом году, до минимума за 6 лет. В США зафиксировано снижение по итогам четвертого года подряд. Показатель уменьшился на всех континентах, кроме Африки.

Германия, крупнейший в Европе потребитель угля, снизила использование на 4,3%. В Великобритании спрос рухнул на 52,5%.

"Причиной изменения тенденции являются долгосрочные структурные факторы, - заявил старший экономист BP Спенсер Дейл. - Эти факторы включают в себя большую доступность и конкурентоспособность природного газа и возобновляемых источников электроэнергии в сочетании с растущим давлением со стороны правительств и общественности на компании с тем, чтобы они отказались от угля в пользу более экологически чистых видов топлива".

По словам эксперта, мировые выбросы углекислого газа, увеличивавшиеся среднегодовыми темпами в 2,5% в 10 лет по 2013 год, не меняются в последние три года. Главным образом это отражает "снижение выбросов углекислого газа на единицу ВВП", однако дополнительным фактором являются пониженные темпы роста мировой экономики, добавил он.

Потребление нефти в мире в прошлом году выросло на 1,6%, говорится отчете BP. В Индии показатель вырос на 7,8%, в Китае - на 3,3%. В странах ОЭСР спрос повысился на 0,9% после снижения среднегодовыми темпами в 0,9% за предыдущее десятилетие.

