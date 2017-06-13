Строительство солнечной электростанции в Чернобыльской зоне начнется в ближайшее время - Минэнерго

Строительство первой очереди солнечных электростанций в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС может начаться уже в ближайшее время, сообщила заместитель министра энергетики и угольной промышленности по вопросам европейской интеграции Наталия Бойко.

"Мы были вместе с министром Семераком (Остап Семерак - ИФ) на Informal Ministerial Council в Energy Community в Вене. Министр проинформировал коллег из других государств о том, что есть около 60 потенциальных инвесторов, т.е. есть существенный интерес к этому. И я думаю, что мы увидим первую очередь уже в ближайшее время", - сказала Н.Бойко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в Астане в понедельник.

Она также отметила, что запуск всех мощностей таких электростанций - это "серьезный процесс".

По словам замминистра, привлечению инвесторов будет способствовать тот факт, что президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект о новом рынке электроэнергии.

"У нас есть много инвесторов, которые даже готовы инвестировать в "зеленые" - они все равно ждали запуска рынка, потому что пока не был подписан закон, они не видели текста, им было сложно понять, какие наши приоритеты в развитии рынка", - уточнила Н.Бойко.

Как сообщалось, для размещения объектов солнечной энергетики в зоне отчуждения ЧАЭС отобран массив совокупной площадью 1 тыс. 172 га.

