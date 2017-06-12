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Газ из Норвегии в Украину сможет пойти с 2022 года - советник Минэнергоугля
07:08 12.06.2017 |
Украина сможет получать газ напрямую из Норвегии с 2022 года, заявляет советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский, ссылаясь на подписание меморандума между Польшей и Данией о сотрудничестве для обеспечения прямых поставок газа из Норвегии.
"Прямой поток норвежского газа в Украину - отныне реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор между Украиной и Польшей: осенью должна начаться закупка труб", - написал М.Белявский на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье, опубликовав при этом скан-копию текста меморандума.
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