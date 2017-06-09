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Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности
08:00 09.06.2017 |
Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности (N5598). За принятие документа в целом проголосовали 278 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.
Член парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Рябчин отметил, что после вступления закона в силу, фонд получит 120 млн евро безвозвратной помощи ЕС.
Фонд создается для поддержки инициатив по энергоэффективности. Он может получать взносы и помощь правительств, агентств и учреждений других стран.
Уставный капитал фонда формируется за счет средств госбюджета и других источников, которые не запрещены законом.
Органы управления фонда - наблюдательный совет и дирекция.
Фонд частично финансирует термомодернизацию, установление высокоэффективных отопительных и охладительных систем, другие операции, направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов.
Фонд обязан вести учет своих операций и готовить финансовую отчетность по международным стандартам. Годовая финансовая отчетность фонда должна проверяться внешним аудитором. Критерии отбора аудитора определяет наблюдательный совет.
Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Ранее сегодня представительство ЕС в Украине призвало Верховную Раду принять закон о создании Фонда энергоэффективности. "Это станет важным инструментом для уменьшения потребления энергии, повышения энергетической безопасности Украины и позволит гражданам сократить свои расходы на электроэнергию", - говорится в сообщении.
В начале июня комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что ЕС намерен выделить Украине 100 млн евро в случае, если будет создан фонд энергоэффективности и приняты необходимые законопроекты.
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