Верховная Рада приняла закон о создании Фонда энергоэффективности (N5598). За принятие документа в целом проголосовали 278 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

Член парламентского комитета по вопросам энергетики Алексей Рябчин отметил, что после вступления закона в силу, фонд получит 120 млн евро безвозвратной помощи ЕС.

Фонд создается для поддержки инициатив по энергоэффективности. Он может получать взносы и помощь правительств, агентств и учреждений других стран.

Уставный капитал фонда формируется за счет средств госбюджета и других источников, которые не запрещены законом.

Органы управления фонда - наблюдательный совет и дирекция.

Фонд частично финансирует термомодернизацию, установление высокоэффективных отопительных и охладительных систем, другие операции, направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов.

Фонд обязан вести учет своих операций и готовить финансовую отчетность по международным стандартам. Годовая финансовая отчетность фонда должна проверяться внешним аудитором. Критерии отбора аудитора определяет наблюдательный совет.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Ранее сегодня представительство ЕС в Украине призвало Верховную Раду принять закон о создании Фонда энергоэффективности. "Это станет важным инструментом для уменьшения потребления энергии, повышения энергетической безопасности Украины и позволит гражданам сократить свои расходы на электроэнергию", - говорится в сообщении.

В начале июня комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан заявляет, что ЕС намерен выделить Украине 100 млн евро в случае, если будет создан фонд энергоэффективности и приняты необходимые законопроекты.