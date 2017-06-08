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Транзит российского газа через Украину достиг 5-летнего максимума
16:46 08.06.2017 |
Транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые пять месяцев 2017 вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 38,26 миллиарда кубометров, что является рекордным объемом за последние пять лет, сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз".
"Объемы транзита российского природного газа по газотранспортной системе Украины за первые пять месяцев 2017 выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и на и 64% по сравнению аналогичным периодом 2015 года. Это рекордный объем транзита за последние пять лет: он почти на 9 миллиардов кубометров превышает средний объем транзита за январь-май в 2013-2016 годах", - сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что транспортировка природного газа из России другими маршрутами за аналогичный период оставалась на стабильном уровне. "Таким образом, "Газпром" покрывает рост и колебания спроса на российский газ в странах ЕС прежде всего за счет использования мощностей и гибкости ГТС Украины", - сказано в сообщении.
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