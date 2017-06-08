Правительство утвердило проект строительства централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов типа ВВЭР отечественных атомных электростанций (ЦХОЯТ) за счет ГП «НАЭК «Энергоатом».

Об этом сообщает Правительственный портал.

В правительстве надеются, что Украина сделает огромный шаг вперед по созданию первой за период независимости собственной ядерной установки, эксплуатация которой позволит изменить существующую схему обращения с отработанным ядерным топливом отечественных атомных электростанций и избавиться от зависимости от услуг российских предприятий по временному хранению, тем самым укрепить энергетическую безопасность Украины.

В ЦХОЯТ с применением передовой технологии поверхностного «сухого» хранения с двухбарьерной герметичной системой изоляции, которая обеспечивается оборудованием специально спроектированных инженерных систем контейнерного типа компании «Холтек Интернешнл» (США), в течение 100 лет безопасно будет храниться отработанное ядерное топливо Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС.

Финансирование работ будет осуществлять ГП "НАЭК "Энергоатом" за свои средства, которые до введения в эксплуатацию хранилища компания вынуждена платить российским предприятиям по временному хранению и переработке отработанного ядерного топлива украинских АЭС. Средства Государственного бюджета Украины не будут привлекаться.