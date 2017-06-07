Финансовые новости
- |
- 07.06.17
- |
- 06:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Польская PGNIG рассчитывает вдвое увеличить экспорт газа в Украину
15:27 06.06.2017 |
Крупнейшая государственная газовая компания Польши - PGNiG рассчитывает вдвое увеличить экспорт газа в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Об этом сообщил в ходе второй польско-украинской газовой конференции вице-глава PGNIG Мацей Возняк.
"В 2016 году с августа мы экспортировали 370 млн куб. м газа, а в этом году этот экспорт ... экспорт газа в Украину будет вдвое большим, чем в прошлом году", - сказал Возняк.
Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у российского монополиста «Газпрома». В 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа только из ЕС, в частности, из Словакии - 9,1 млрд куб. м, Венгрии - 1 млрд куб. м и Польши - 1 млрд куб. м.
Покупая газ на европейском рынке, Украина начала сотрудничать с многими газовыми (добывающими) компаниями, такими как норвежский Statoil или польский PGNiG, а также компаниями-трейдерами, например, Trafigura.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Блокада Катара. Как арабский карлик заигрался в супердержаву
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Трамп или Тегеран. Кто выиграет войну в Катаре
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть перешли к росту на ослаблении политической напряженности на Ближнем Востоке
|Совет ЕС готов расширить торговые преференции для Украины
|Золото продолжает дорожать на 6 июня - на снижении курса доллара и росте геополитических рисков
|Международные резервы НБУ в мае увеличились на 3% до $17,6 млрд
|Железнодорожные и автомобильные партии дизтоплива 6 июня снова подешевели
|Польская PGNIG рассчитывает вдвое увеличить экспорт газа в Украину
|Морские порты Украины в январе-мае увеличили грузоперевалку на 4,5%
Это интересно
|Презентация Apple: показан супермощный iMac Pro. Цена — минимум $4999
|Презентация Apple: анонсирована умная колонка HomePod
|Новые ОС Apple: мультизадачность, файловый менеджер и дополненная реальность
|В Samsung создан дисплей для VR-шлемов с разрешением 2200 × 2024 точки
|Kopin и Goertek представили референсный образец гарнитуры VR, которая вдвое меньше и легче существующих
|Wal-Mart предлагает сотрудникам доставлять заказы по дороге домой за доплату
|Технология быстрой зарядки Quick Charge 4+ работает на 15% быстрее и 30% эффективнее Quick Charge 4.0