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Украина с окончания отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ более чем на четверть
08:57 06.06.2017 |
Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 гг. увеличила запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 26,3%, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 4 июня хранилища пополнились на 2 млрд 133,6 млн куб. м - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 10 млрд 234,03 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущие запасы на 10,6% больше, чем на 4 июня 2016 года (9 млрд 253,91 млн куб. м), но на 2,3% меньше, чем на 4 июня 2015 года (10 млрд 479,5 млн куб. м).
В том числе в период с 1 по 4 июня 2017 года Украина пополнила ПХГ на 190,68 млн куб. м газа или 47,67 млн куб. м/сутки, тогда в мае ежесуточная закачка в среднем составляла 51,86 млн куб. м.
Ежесуточная закачка около 50 млн куб. м в сутки на протяжении июля-сентября 2017 года позволит стране войти в октябрь, который знаменуется началом отопительного сезона, с запасами порядка 16 млрд куб. м. Отопительный сезон 2016/2017 гг. Украина начала в середине октября с запасами 14,7 млрд куб. м.
Еще в конце февраля 2017 года главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко прогнозировал, что в части закачки газа в хранилища под следующий отопительный сезон компания имеет такие же консервативные планы, как и перед отопительным сезоном 2016/2017 гг.
По состоянию на 4 июня 2017 года газ импортировался в суточном режиме 28,087 млн куб. м (Словакия - 24,324 млн куб. м, Венгрия - 1,358 млн куб. м, Польша - 2,405 млн куб. м). В целом за 1-4 июня импорт составил 111,3 млн куб. м.
Добыча газа в Украине 4 июня составила 56,97 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 41,865 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,51 млн куб. м, другие компании - 11,595 млн куб. м). В целом за 1-4 июня внутренняя добыча составила 227,4 млн куб. м.
Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-4 июня составил 1 млрд 44,3 млн куб. м, или в среднем 261,1 млн куб. м в сутки.
Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м).
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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