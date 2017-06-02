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Суд рассмотрит дело об аресте украинских активов "Газпрома" в декабре
11:57 02.06.2017 |
Окружной административный суд Киева рассмотрит дело об аресте активов российского газового монополиста "Газпром" 7 декабря 2017 года. Соответствующая информация размещена на портале "Судебная власть Украины".
В частности, сообщается, что на 7 декабря 2017 года запланировано заседание Окружного административного суда Киева, который рассмотрит иск открытого акционерного общества "Газтранзит". Ответчиками выступят Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины, а также Антимонопольный комитет Украины. Российский "Газпром" потребует признать противоправным решение об аресте акций "Газтранзита".
Напомним, ранее в "Газпроме" сообщили об аресте украинских акций компании. В частности, украинские власти открыли исполнительное производство на сумму 189 125 млн гривен, включая сумму исполнительного сбора 17 193 млн гривен.
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