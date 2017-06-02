Украина в мае закачала в ПХГ 1,6 млрд куб. м газа

Украина в мае 2017 года пополнила свои подземные хранилища (ПХГ) на 1,608 млрд куб. м газа, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

В целом с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в 2017 году, по 31 мая хранилища пополнились на 24% (на 1 млрд 942,92 млн куб. м) - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 10 млрд 43,35 млн куб. м.

Текущие запасы на 9,6% больше, чем на 31 мая 2016 года (9 млрд 163,48 млн куб. м), но на 1,5% меньше, чем на 31 мая 2015 года (10 млрд 200,8 млн куб. м).

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м), в мае - на 1 млрд 607,,57 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.