Финансовые новости
- |
- 02.06.17
- |
- 12:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина в мае закачала в ПХГ 1,6 млрд куб. м газа
10:32 02.06.2017 |
Украина в мае 2017 года пополнила свои подземные хранилища (ПХГ) на 1,608 млрд куб. м газа, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".
В целом с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в 2017 году, по 31 мая хранилища пополнились на 24% (на 1 млрд 942,92 млн куб. м) - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 10 млрд 43,35 млн куб. м.
Текущие запасы на 9,6% больше, чем на 31 мая 2016 года (9 млрд 163,48 млн куб. м), но на 1,5% меньше, чем на 31 мая 2015 года (10 млрд 200,8 млн куб. м).
Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м), в мае - на 1 млрд 607,,57 млн куб. м.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Остаток средств на едином казначейском счете в мае увеличился на 41% до 43,9 млрд гривен
|Кто же подтолкнет пенсионную реформу
|Шпионы ФСБ или показательная порка? Почему СБУ "трясет" Wnet
|Почему биометрия Грицака закроет границу с Россией лучше визового режима
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суд рассмотрит дело об аресте украинских активов "Газпрома" в декабре
|Украина в мае закачала в ПХГ 1,6 млрд куб. м газа
|Остаток средств на едином казначейском счете в мае увеличился на 41% до 43,9 млрд гривен
|Кто же подтолкнет пенсионную реформу
|Нефть дешевеет 2 июня на опасениях по поводу решения Трампа
|Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной
Это интересно
|Новая спутниковая сеть позволит следить за Землей в реальном времени
|Renault добавила роскоши семейству Scenic
|Samsung SDI откроет фабрику по производству аккумуляторных батарей для электромобилей в Венгрии
|В BMW отказались привозить седан 1 серии в Европу
|Внутренняя часть холодильника Samsung Chef Collection Porcelain стоимостью $13 270 выполнена с использованием фарфора
|Skoda представила ряд улучшений для модели Superb
|В Швейцарии впервые вынесли приговор за "лайк" в "Фейсбуке"