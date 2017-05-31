Хранить газ в украинских хранилищах заинтересованы 6 стран - Минэнерго

Страны "Вышеградской четверки" (Польша, Словакия, Чехия, Венгрия), а также Италия и Турция заинтересованы в хранении своих запасов газа в подземных хранилищах Украины.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в рамках форума Энергетической хартии сказала начальник Управления международного сотрудничества и европейской интеграции Александра Козловская.

"Интерес есть в рамках "Вышеградской группы". Меморандум был подписан с Италией, со Словакией относительно возможностей совместного менеджмента нашей ГТС", - рассказала Козловская.

По ее словам, вопрос возможностей хранения газа в украинских хранилищах также обсуждался с турецкой стороной.

"Возможность хранения газа в ГТС - это шаг к энергетической независимости. Когда у вас есть транзит и прокачка, вы определенным образом зависимы от транзитера и поставщика. А закачав газ в хранилища, вы получаете уверенность в прохождении отопительного сезона - это интересно и европейским странам, и Турции", - добавила представитель Минэнергоугля.

Украина имеет крупнейшие подземные газовые хранилища в Европе, суммарная активная емкость которых составляет 31 млрд кубометров.