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Хранить газ в украинских хранилищах заинтересованы 6 стран - Минэнерго
20:20 30.05.2017 |
Страны "Вышеградской четверки" (Польша, Словакия, Чехия, Венгрия), а также Италия и Турция заинтересованы в хранении своих запасов газа в подземных хранилищах Украины.
Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа в рамках форума Энергетической хартии сказала начальник Управления международного сотрудничества и европейской интеграции Александра Козловская.
"Интерес есть в рамках "Вышеградской группы". Меморандум был подписан с Италией, со Словакией относительно возможностей совместного менеджмента нашей ГТС", - рассказала Козловская.
По ее словам, вопрос возможностей хранения газа в украинских хранилищах также обсуждался с турецкой стороной.
"Возможность хранения газа в ГТС - это шаг к энергетической независимости. Когда у вас есть транзит и прокачка, вы определенным образом зависимы от транзитера и поставщика. А закачав газ в хранилища, вы получаете уверенность в прохождении отопительного сезона - это интересно и европейским странам, и Турции", - добавила представитель Минэнергоугля.
Украина имеет крупнейшие подземные газовые хранилища в Европе, суммарная активная емкость которых составляет 31 млрд кубометров.
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