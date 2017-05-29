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Минэнергоугля увеличило прогноз экспорта электроэнергии на 10%
15:44 29.05.2017 |
Министерство энергетики и угольной промышленности опубликовало обновленный Прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, согласно которому ведомство увеличило прогноз по экспорту электроэнергии в этом году по сравнению с ранее опубликованным прогнозом на 9,8% - до 6,109 миллиарда кВт-ч. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства.
Согласно сообщению, в общей структуре экспорта поставки электроэнергии с "острова Бурштынской ТЭС" (отсоединенная от объединенной энергосистемы Бурштынская ТЭС, которая входит в структуру частного энергохолдинга ДТЭК) составят 3,589 миллиарда кВт-ч, а экспорт в Польшу - 1,146 миллиарда кВт-ч.
При этом Минэнергоугля увеличило прогноз по экспорту электроэнергии в Молдову почти на 70% - до 1,374 миллиарда кВт-ч.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с 2015 годом на 10,9% - до 4,014 миллиарда кВт-ч. В январе-марте 2017 года Украина увеличила экспорт электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 16,6% - до 1,349 миллиарда кВт-ч.
В начале марта Минэнергоугля опубликовало Прогнозный баланс электроэнергии на 2017 год, согласно которому, общий показатель экспорта на 2017 год оценивался на уровне 5,5 миллиарда кВт-ч.
В конце марта госкомпания Молдовы Energocom подписала с DTEK Trading контракт на поставку электроэнергии в Молдову на период с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года по цене 50,2 доллара за 1 МВт-ч. С 1 апреля ДТЭК начал экспорт электроэнергии в Молдову.
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