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Украина закачала в ПХГ 1,7 млрд куб. м газа с начала сезона закачки и увеличила до 64,6 млн куб. м/сутки
07:30 29.05.2017 |
Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 1 688,82 млн куб. м с начала сезона закачки и увеличила закачку до 64,65 млн куб. м/сутки (по состоянию на первые числа мая закачка составляла 41,95 млн куб. м/сутки).
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
По состоянию на 27 мая в ПХГ находилось 9 789,25 куб. м газа, что на 20,8%, или 1 688,82 млн куб. м больше, чем 22 марта, когда был зафиксирован самый низкий уровень запасов в отопительном сезоне 2016/2017 годов - 8 100,43 млн куб. м.
В частности с 1 по 27 мая Украина закачала в ПХГ 1 353,47 млн куб. м.
ПХГ заполнены на 30,4% (номинальная вместимость - 31,7 млрд куб. м).
За 27 дней мая импорт составил 1 000,338 млн куб. м: 852,382 млн куб. м - через Словакию, 93,922 млн куб. м - через Венгрию, 54,034 млн куб. м - через Польшу.
Собственная добыча с начала мая составила 1 535,438 млн куб. м, транзит - 6 721,885 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина в отопительном сезоне 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м газа, закончив его с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 года, когда в ПХГ было 8 521,8 млн куб. м при продолжающемся суточном отборе 20,55 млн куб. м.
9 марта "Укртрансгаз" прекращал и начинал отбор газа, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя.
Самы низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Отопительный сезон завершился 1 апреля, когда предприятия теплокоммунэнерго прекратили предоставлять услуги отопления, а "Нефтегаз" в несколько раз снизил импорт.
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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