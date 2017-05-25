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Стокгольмский арбитраж может до конца мая вынести основное решение, а потом его детализировать - "Нафтогаз"
10:17 25.05.2017 |
Стокгольмский арбитраж до конца мая 2017 года может вынести основное решение по контракту на поставку газа между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" (РФ), а потом его детализировать, сообщил журналистам главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко.
"Пока мы ожидаем до конца мая решение Стокгольма, которое будет формальным юридически обязывающим решением", - сказал он.
"Возможно, решение некоторых вопросов перенесется на более поздний срок. Возможно, июнь, а, возможно, не июнь, это еще обсуждается, нет никаких других индикаций", - добавил Ю.Витренко.
Как сообщалось, согласно отчету "Газпрома", решение Арбитражного суда Торговой палаты Стокгольма по контракту с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку газа ожидается 30 июня. В то же время в НАК ожидают решения до конца мая.
По состоянию на начало апреля 2017 года взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляли около $45,7 млрд и $17,9 млрд соответственно.
Финансовые претензии "Нафтогаза" по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ ($17,9 млрд), претензии "Газпрома" - неоплаченные счета за ноябрь 2013 - май 2014 гг. ($2,9 млрд) и оплата не поставленного газа по требованию "бери или плати" ($42,8 млрд).
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