Польская PGNIG требует оштрафовать Газпром на 10% оборота

"Газпром" должен заплатить штраф за продолжительное нарушение антимонопольного законодательства в Европе, что причинило потери как компаниям, так и простым пользователям. Штраф должен быть приблизительно 10% от общего оборота компании.

Об этом заявили во время пресс-конференции в Варшаве руководители польской нефтегазовой компании PGNIG, представляя свою позицию относительно исследования рынка газа, который осуществляется Еврокомиссией в связи с антимонопольным производством против Газпрома, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Нарушения, совершенные Газпромом, носят продолжительный и серьезный характер. Российская сторона не перестала его нарушать и до сегодняшнего дня не соблюдает законодательство", - отметил руководитель PGNiG Пётр Возняк.

По его словам, польская компания подготовила для Еврокомиссии документ на 100 страницах, в котором описывает нарушение Газпромом европейского законодательства и в нём подает свои предложения о наказании за это российского газового монополиста.

Возняк отметил, что польская компания не предлагает конкретную сумму штрафа, но в соответствии с действующими нормами права он должен составлять приблизительно 10% от глобального оборота Газпрома.

"Это позволит покрыть потери, причиненные действиями Газпрома", - констатировал он.

В то же время PGNiG хочет, чтобы Еврокомиссия обязала Газпром пересмотреть цены в долгосрочных контрактах, чтобы они опирались на реалии рынка. Польская сторона предлагает пересмотреть положение "бери или плати", в соответствии с которым максимальный уровень обязательного сбора газа составлял бы не более 75%.

Польская компания также хочет, чтобы Брюссель обязал "Газпром" продать свои доли в компаниях, в собственности которых есть транзитная инфраструктура и инфраструктура хранения газа. Речь идет, в частности, об акциях в компаниях по транзиту газа "Opal" и "Ямал", а также компании по хранению газа "Katharina" в Германии.

PGNiG такоє предлагает, чтобы "Газпром", учитывая свой потенциал допускался к аукционам по использованию возможностей европейских газопроводов на срок не более пяти лет.

Как информировало агентство, дело о нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства продолжается с 2011 года, когда представители Еврокомиссии провели ревизию в представительствах российской компании в странах Европы. В 2015 году Еврокомиссия формально обвинила "Газпром" в нарушении европейского права и правил конкуренции.

В марте этого года "Газпром" обязался не препятствовать свободному доступу газа в европейский регион взамен за то, что Брюссель не будет требовать финансового наказания для компании. Брюссель обратился также к заинтересованным странам региона, в частности Польше, чтобы они оценили предложения "Газпрома". После их детального анализа Еврокомиссия должна принять решение, отказаться ли от дальнейшего антимонопольного производства против "Газпрома".