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В январе-апреле Украина увеличила добычу газа на 0,6% до 6,5 млрд куб. м
16:41 19.05.2017 |
В январе-апреле 2017 года Украина увеличила добычу природного газа на 0,6%, или на 38,7 млн куб. м до 6 524,4 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (6 485,7 млн куб. м).
Об этом Українським Новинам сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности.
В частности государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 0,95%, или на 46,56 млн куб. м до 4 936,1 млн куб. м.
В то же время нефтедобывающая компания "Укрнефть" сократила добычу газа на 6,3%, или на 27,85 млн куб. м до 412,82 млн куб. м.
Частные предприятия увеличили добычу газа на 1,7%, или на 19,58 млн куб. м до 1 170,09 млн куб. м.
Крупнейшая частная газодобывающая компания "Нефтегаздобыча" (входит в ДТЭК) увеличила добычу газа на 9,1%, или на 46,362 млн куб. м до 556,009 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила добычу природного газа на 0,5%, или на 91 млн куб. м до 19,987 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 19,896 млн куб. м).
В 2015 году добыча газа в Украине сократилась на 3%, или на 0,6 млрд куб. м до 19,9 млрд куб. м по сравнению с данными 2014 года.
Добыча газа в Украине в январе-апреле млн куб. м:
|Название компании
|Январь-апрель 2017
|Январь-апрель 2016
|Разница в %
|Всего
|6 524,4
|6 485,7
|0,6
|ПАО "Укргаздобыча"
|4 936,1
|4 889,54
|1
|ПАО "Укрнефть"
|412,82
|440,67
|-6,3
|ГАО "Черноморнефтегаз"
|-
|-
|-
|Другие предприятия:
|1 170,09
|1 150,51
|1,7
|ЧАО "Нефтегаздобыча"
|556,009
|509,647
|9,1
|ООО "Энерго-сервисная компания "Эско-Пивнич"
|199,099
|226,464
|-12,1
|ЗАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение"
|125,278
|74,308
|68,6
|ООО "КУБ-ГАЗ"
|-
|-
|-
|ЗАО "Природные ресурсы"
|55,591
|56,932
|-2,4
|СП "Полтавская газонефтяная компания"
|63,352
|65,847
|-3,8
|ЗАО "Девон"
|19,582
|42,386
|-53,8
|ООО "Первая украинская газонефтяная компания"
|35,444
|42,529
|-16,7
|ЧАО "Укргазвыдобуток"
|36,873
|36,293
|1,6
|ООО "СИСТЕМОЙЛИНЖЕНЕРИНГ"
|25,284
|28,786
|-12,2
|Представительство "Регал Петролеум"
|16,703
|22,341
|-25,2
|ООО "Укргазинвест"
|-
|-
|-
|ООО "Сахалинское"
|0,922
|6,316
|-85,4
|ООО "Пром-энерго продукт"
|10,486
|10,489
|0
|ЧАО "Пласт"
|7,943
|8,677
|-8,5
|ООО "ПАРИ"
|6,229
|7,656
|-18,6
|ООО "Надрагаз"
|4,126
|4,231
|-2,5
|ООО "Восточный геологический союз"
|1,852
|2,844
|-34,9
|ООО "Укрнефтегазинвест"
|1,385
|2,029
|-31,7
|СП "Дельта"
|0,732
|0,731
|0,1
|ООО "Трубопласт"
|0,314
|0,379
|-17,2
|ООО "Рожнятивнефть"
|0,316
|0,276
|14,5
|ООО "Сириус 1"
|-
|-
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