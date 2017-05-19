В январе-апреле Украина увеличила добычу газа на 0,6% до 6,5 млрд куб. м

В январе-апреле 2017 года Украина увеличила добычу природного газа на 0,6%, или на 38,7 млн куб. м до 6 524,4 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (6 485,7 млн куб. м).

Об этом Українським Новинам сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности.

В частности государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 0,95%, или на 46,56 млн куб. м до 4 936,1 млн куб. м.

В то же время нефтедобывающая компания "Укрнефть" сократила добычу газа на 6,3%, или на 27,85 млн куб. м до 412,82 млн куб. м.

Частные предприятия увеличили добычу газа на 1,7%, или на 19,58 млн куб. м до 1 170,09 млн куб. м.

Крупнейшая частная газодобывающая компания "Нефтегаздобыча" (входит в ДТЭК) увеличила добычу газа на 9,1%, или на 46,362 млн куб. м до 556,009 млн куб. м.

Как сообщали Українські Новини, в 2016 году Украина увеличила добычу природного газа на 0,5%, или на 91 млн куб. м до 19,987 млрд куб. м по сравнению с 2015 годом (тогда добыча составила 19,896 млн куб. м).

В 2015 году добыча газа в Украине сократилась на 3%, или на 0,6 млрд куб. м до 19,9 млрд куб. м по сравнению с данными 2014 года.

Добыча газа в Украине в январе-апреле млн куб. м: