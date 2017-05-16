ОПЕК в апреле выполнила соглашение по сокращению нефтедобычи на 96%, не-ОПЕК - на 66% - МЭА

Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 96% по сравнению со 100-процентным уровнем выполнения в марте, говорится в ежемесячном обзоре МЭА.

Средний уровень выполнения за 4 месяца составил 96%.

Страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении, в апреле увеличили уровень выполнения до 66% по сравнению с 51% в марте. Средний уровень с начала года составляет 51%.

МЭА отмечает, что Россия, имеющая самую большую квоту по сокращению среди стран, не входящих в ОПЕК, в апреле достигла уровня сокращения в 77%, при этом российские официальные лица заявили, что к концу апреля страна достигла уровня сокращения в согласованные 300 тыс. б/с.

"Улучшилось выполнение соглашения Мексикой и Оманом, в то время как уровень в Азербайджане отскочил назад, а Казахстан по-прежнему увеличивает добычу", - отмечает МЭА.

Ниже приведена таблица "Добыча странами ОПЕК", в млн б/с

Страна Точка отсчета Квота по сокращению Сокращение, апрель 2017 Выполнение в марте Выполнение в апреле Средний уровень выполнения в 2017г Алжир 1,09 -0,05 -0,03 78% 58% 73% Ангола 1,75 -0,08 -0,09 142% 117% 136% Эквадор 0,55 -0,03 -0,02 108% 69% 88% Габон 0,2 -0,01 0 78% 22% 36% Иран 3,71 0,09 0,04 - - - Ирак 4,56 -0,21 -0,15 62% 72% 56% Кувейт 2,84 -0,13 -0,13 106% 98% 100% Катар 0,65 -0,03 -0,03 127% 93% 135% Саудовская Аравия 10,54 -0,49 -0,56 126% 116% 128% ОАЭ 3,01 -0,14 -0,1 74% 74% 56% Венесуэла 2,07 -0,1 -0,05 39% 49% 31% Итого 30,97 -1,16 -1,12 100% 96% 96%

Ниже представлена таблица "Добыча странами не-ОПЕК", в тыс. б/с