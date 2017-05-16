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ОПЕК в апреле выполнила соглашение по сокращению нефтедобычи на 96%, не-ОПЕК - на 66% - МЭА
13:38 16.05.2017 |
Страны ОПЕК в апреле выполнили соглашение о сокращении нефтедобычи на 96% по сравнению со 100-процентным уровнем выполнения в марте, говорится в ежемесячном обзоре МЭА.
Средний уровень выполнения за 4 месяца составил 96%.
Страны не-ОПЕК, участвующие в соглашении, в апреле увеличили уровень выполнения до 66% по сравнению с 51% в марте. Средний уровень с начала года составляет 51%.
МЭА отмечает, что Россия, имеющая самую большую квоту по сокращению среди стран, не входящих в ОПЕК, в апреле достигла уровня сокращения в 77%, при этом российские официальные лица заявили, что к концу апреля страна достигла уровня сокращения в согласованные 300 тыс. б/с.
"Улучшилось выполнение соглашения Мексикой и Оманом, в то время как уровень в Азербайджане отскочил назад, а Казахстан по-прежнему увеличивает добычу", - отмечает МЭА.
Ниже приведена таблица "Добыча странами ОПЕК", в млн б/с
|Страна
|Точка отсчета
|Квота по сокращению
|Сокращение, апрель 2017
|Выполнение в марте
|Выполнение в апреле
|Средний уровень выполнения в 2017г
|Алжир
|1,09
|-0,05
|-0,03
|78%
|58%
|73%
|Ангола
|1,75
|-0,08
|-0,09
|142%
|117%
|136%
|Эквадор
|0,55
|-0,03
|-0,02
|108%
|69%
|88%
|Габон
|0,2
|-0,01
|0
|78%
|22%
|36%
|Иран
|3,71
|0,09
|0,04
|-
|-
|-
|Ирак
|4,56
|-0,21
|-0,15
|62%
|72%
|56%
|Кувейт
|2,84
|-0,13
|-0,13
|106%
|98%
|100%
|Катар
|0,65
|-0,03
|-0,03
|127%
|93%
|135%
|Саудовская Аравия
|10,54
|-0,49
|-0,56
|126%
|116%
|128%
|ОАЭ
|3,01
|-0,14
|-0,1
|74%
|74%
|56%
|Венесуэла
|2,07
|-0,1
|-0,05
|39%
|49%
|31%
|Итого
|30,97
|-1,16
|-1,12
|100%
|96%
|96%
Ниже представлена таблица "Добыча странами не-ОПЕК", в тыс. б/с
|Страна
|База отсчета
|Квота по сокращению
|Сокращение в апреле
|Выполнение в марте
|Выполнение в 2017г
|Выполнение в 2017г
|Азербайджан
|815
|-35
|-24
|207%
|69%
|98%
|Казахстан
|1,778
|-20
|45
|-324%
|-227%
|-152%
|Мексика
|2,395
|-100
|-99
|71%
|99%
|77%
|Оман
|1,02
|-45
|-48
|101%
|106%
|99%
|Россия
|11,597
|-300
|-231
|59%
|77%
|54%
|Другие
|1,486
|-58
|-13
|-28%
|23%
|-2%
|Итого
|19,09
|-558
|-369
|51%
|66%
|51%
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