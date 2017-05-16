Украина с окончания отопительного сезона увеличила запасы в ПХГ почти на 1 млрд куб. м

Украина после окончания отопительного сезона 2016/2017 гг. пополнила свои подземные хранилища (ПХГ) почти на 1 млрд куб. м природного газа, свидетельствуют оперативные данные ПАО "Укртрансгаз".

Так, с 22 марта, когда были зафиксированы наименьшие запасы газа в ПХГ в этом году, по 13 мая хранилища пополнились на 11,8% (на 952,64 млн куб. м) - с 8 млрд 100,43 млн куб. м до 9 млрд 53,07 млн куб. м.

В том числе в период с 1 по 13 мая 2017 года Украина закачала в ПХГ 617,28 млн куб. м газа.

По состоянию на 13 мая 2017 года газ импортировался в суточном режиме 35,372 млн куб. м (Словакия - 31,661 млн куб. м, Венгрия - 1,583 млн куб. м, Польша - 2,128 млн куб. м). В целом за 1-13 мая импорт составил 454,5 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 13 мая составила 56,986 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 41,81 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,275 млн куб. м, другие компании - 11,901 млн куб. м). В целом за 1-13 мая внутренняя добыча составила 741,7 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-13 мая составил 3 млрд 241,9 млн куб. м, или в среднем 249,4 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

