Украина в мае закачивает в ПХГ 50 млн куб. м газа в сутки

Украина в период с 1 по 8 мая 2017 года закачала в свои подземные хранилища (ПХГ) 392,43 млн куб. м газа, или в среднем 49,1 млн куб. м ежесуточно.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", по состоянию на 8 мая в хранилищах накоплено 8 млрд 828,21 млн куб. м газа, на аналогичную дату годом ранее - 8 млрд 838,05 млн куб. м, а 8 мая 2015 года - 8 млрд 805,3 млн куб. м.

При сохранении текущих объемов закачки Украина войдет в лето-2017 с запасами почти 10 млрд куб. м газа.

Кроме того, по состоянию на 8 мая 2017 года газ импортировался в суточном режиме 34,123 млн куб. м (Словакия - 31,681 млн куб. м, Венгрия - 0,34 млн куб. м, Польша - 2,102 млн куб. м).

В целом за 1-8 мая импорт составил 279,4 млн куб. м.

Добыча газа в Украине 8 мая составила 57,146 млн куб. м ("Укргазвыдобування" - 41,779 млн куб. м, "Укрнафта" - 3,261 млн куб. м, другие компании - 12,106 млн куб. м).

В целом за 1-8 мая внутренняя добыча составила 456,5 млн куб. м.

Транзит газа через ГТС Украины по итогам 1-8 мая составил 2,004 млрд куб. м, или в среднем 250,5 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, наименьшие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 гг. были зафиксированы 22 марта - 8 млрд 100,43 млн куб. м.

В 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м). В апреле запасы газа в ПХГ пополнились на 217,82 млн куб. м (закачка - 430,69 млн куб. м газа, отбор - 212,87 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

