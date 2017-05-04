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Суд остановил действие постановления НКРЭКУ о тарифах на вход и выход с ГТС
14:31 04.05.2017 |
Суд остановил действие постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым устанавливался расчет стоимости транспортировки природного газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины, исходя из значений тарифов для точек входа и выхода с ГТС.
Об этом говорится в определении Окружного административного суда Киева от 27 апреля 2017 года, которое опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.
«Ходатайство об обеспечении иска удовлетворить. Остановить действие Постановления НКРЭКУ от 28.03.2017 №348 "Об установлении тарифов на услуги по транспортировке природного газа для потребителей Украины для точек входа и выхода для ПАО «Укртрансгаз», - говорится в документе.
Также отмечается, что определение суда подлежит немедленному исполнению.
Согласно тексту определения, истцом по данному делу являлся народный депутат (имя которого не указано), который отметил, что Нацкомиссия противоправно и ошибочно заменила постановление от 28.03.2017 года новым постановлением от 10.04.2017 года, вместо того, чтобы полностью отменить этот документ.
«Истец отмечает, что при оформлении решения от 10.04.2017 года соответствующим постановлением НКРЭКУ № 494 решение было ошибочно и противоправно заменено новым решением… При голосовании (во время открытого заседания комиссии 10 апреля 2017 года – УНИАН) речь шла об отмене в целом постановлений НКРЭКУ, вступивших в силу с 01.04.2017 года. Об этом неоднократно в ходе заседания отмечал председатель комиссии Д. Вовк и было указано в Протоколе № 35», - сообщается в документе.
Как сообщал УНИАН, 28 марта 2017 года НКРЭКУ приняла новую тарифную методику, которая устанавливает с 1 апреля 2017 года отдельный тариф на точке входа в ГТС для компании –поставщика газа и для его покупателя – на точке выхода из ГТС.
Этим же постановлением Нацкомиссия приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения, согласно которой с 1 апреля тариф на газ должен был состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»).
Данные изменения вступили в силу 1 апреля 2017 года. После критики со стороны экспертов и правительства, 10 апреля Нацкомиссия отменила это постановление, но только в части введения абонплаты за газ, оставив в силе те положения, которые регламентировали тарифы для точек входы и выхода с ГТС.
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