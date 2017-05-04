Украина в первом квартаде наростила добычу газа на 0,6% - до 5,1 миллиарда кубов

Украина в январе-марте 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила добычу природного газа на 0,6% - до 5,1 миллиарда кубометров. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

По информации Минэнергоугля, национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" и его дочерние компании за отчетный период сократили добычу газа на 0,5% - до 4 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год добыча газа в Украине сократилась по сравнению с 2014 годом на 3,1% - до 19,2 миллиарда кубометров. В 2016 году Украина увеличила добычу газа на 0,5% - до 19,8 миллиарда кубометров.

В январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила добычу газа на 0,3% - до 3,226 миллиарда кубометров.