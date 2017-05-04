Финансовые новости
- |
- 04.05.17
- |
- 03:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина в апреле увеличила запасы в ПХГ на 218 млн куб. м
10:44 03.05.2017 |
Украина в апреле 2017 года пополнила свои подземные хранилища (ПХГ) на 217,82 млн куб. м природного газа.
Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", за этот период в ПХГ было закачано 430,69 млн куб. м газа, отобрано - 212,87 млн куб. м. При этом 26-30 апреля ПХГ пополнились на 157 млн куб. м благодаря значительному потеплению и небольшому росту импорта.
По состоянию на 30 апреля 2017 года в хранилищах накоплено 8 млрд 435,78 млн куб. м газа, на аналогичную дату годом ранее в ПХГ было 8 млрд 690,32 млн куб. м, а 30 апреля 2015 года - 8 млрд 426,74 млн куб. м.
Наименьшие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 гг. были зафиксированы 22 марта - 8 млрд 100,43 млн куб. м.
Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.
В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м).
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцев начнут лишать субсидий за долги по уплате коммунальных услуг
|Данилюк: Сейчас активизировались люди, боящиеся потерять влияние. Меня и реформу ГФС это не остановит
|Как могут измениться налоги для бизнеса, ГФС и Таможня
|В каких банках хранят деньги топ-менеджеры НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цены на золото ускорили снижение 3 мая на фоне сохранения ставки ФРС
|Цены на нефть ускорили рост 3 мая на сохранении ставки ФРС
|Госбюджет-2017 за 4 мес. перевыполнен на 18,9%, благодаря спецконфискации - Госказначейство
|Украина зарезервировала право инициировать пересмотр условий членства в ВТО на новый 3-летний срок
|"Укравтодор" планирует открыть платные автомагистрали на Киевщине и Львовщине
|Украинцев начнут лишать субсидий за долги по уплате коммунальных услуг
|Нефтяной рынок уже заложил продление ограничений на добычу в текущие котировки - эксперты
Это интересно
|Китайский стартап Didi привлек $5,5 млрд инвестиций, оценен в $50 млрд
|Начались продажи смартфонов BlackBerry Keyone
|Как жители китайской деревни создали четыре крупные компании курьерской доставки
|Apple планирует запустить сервис денежных переводов
|Apple запретила использовать грушу в качестве логотипа
|Концерн Volkswagen захотел продать Ducati
|Xiaomi Mi Mix породил армию клонов