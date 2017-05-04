Украина в апреле увеличила запасы в ПХГ на 218 млн куб. м

Украина в апреле 2017 года пополнила свои подземные хранилища (ПХГ) на 217,82 млн куб. м природного газа.

Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", за этот период в ПХГ было закачано 430,69 млн куб. м газа, отобрано - 212,87 млн куб. м. При этом 26-30 апреля ПХГ пополнились на 157 млн куб. м благодаря значительному потеплению и небольшому росту импорта.

По состоянию на 30 апреля 2017 года в хранилищах накоплено 8 млрд 435,78 млн куб. м газа, на аналогичную дату годом ранее в ПХГ было 8 млрд 690,32 млн куб. м, а 30 апреля 2015 года - 8 млрд 426,74 млн куб. м.

Наименьшие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 гг. были зафиксированы 22 марта - 8 млрд 100,43 млн куб. м.

Как сообщалось, в 2016 году суммарный отбор газа из хранилищ превысил его закачку на 2 млрд куб. м. Отбор по итогам года составил 8 млрд 390,68 млн куб. м, закачка - 6 млрд 388,74 млн куб. м.

В январе-2017 отбор газа из ПХГ составил 2 млрд 101,84 млн куб. м, в феврале - 1 млрд 571,33 млн куб. м, в марте - 95,1 млн куб. м (закачка - 144,71 млн куб. м, отбор - 239,81 млн куб. м).

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

