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Топливно-энергетический комплекс
Польская PGNIG впервые закупает LNG из США
12:26 28.04.2017 |
Польская нефтегазовая компания PGNiG договорилась с американской компанией Cheniere Energy о закупке сжиженного природного газа (LNG) из США, сообщается на сайте PGNiG.
По данным компании, судно-газовоз отправится с терминала Sabine Pass в Луизиане (США) и прибудет к польскому терминалу в порту Свиноуйсьце в первой половине июня.
Закупка газа проводится на условиях краткосрочного контракта.
Как сообщалось, PGNiG в 2016 году поставила в Украину почти 400 млн куб. м природного газа.
НАК "Нафтогаз Украины" располагает контрактом с PGNiG на куплю-продажу газа периодом действия с 12 июля 2016 года по 12 июля 2021 года.
Кроме того, с PGNiG работает группа компаний "ЭРУ". Финансовое учреждение правительства США OPIC предоставило гарантии "ЭРУ" по кредиту на $38 млн для закупки газа, в т.ч. путем поставок LNG из США.
PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.
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