Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

Новости  RSS подписка

Топ-новости  RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

США категорически против "Северного потока-2"

16:35 26.04.2017 |

Новости ТЭК

 

Соединенные штаты Америки категорически против запуска российского газопровода "Северный поток-2". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, сообщает пресс-служба НАК.

Как сообщается, во время встречи Коболев подчеркнул важность равноправного применения стандартных европейских регламентов ко всем участникам рынка Энергетического Сообщества.

Кроме того, отметил Коболев, для соблюдения стандартных требований законодательства ЕС необходимо устранить ряд нарушений, препятствующих торговле газом в Европе.

Среди таких нарушений Коболев назвал российский проект "Северный поток-2", который создает риски энергетической безопасности в Европе.

Стороны также обсудили возможность сотрудничества в области разведки и добычи энергоносителей.

Статьи по теме:

 
По материалам: РБК
 

ПО РУБРИКАМ

17:12 2016 ГИУ за­кон­чи­ло с при­бы­лью 15,5 млн гри­вен

17:08 Ре­зуль­та­ты тор­гов на меж­бан­ке 26.04.2017

16:53 S&P по­вы­сил рей­тин­ги При­ват­бан­ка с SD до ССC+/С

16:49 Fort Financial Services: Рын­ки со­хра­ня­ют по­зи­тив­ный сен­ти­мент, йе­на, зо­ло­то и нефть под дав­ле­ни­ем

16:20 Дол­лар до­ро­жа­ет к боль­шин­ству ми­ро­вых ва­лют 26 ап­ре­ля

13:47 Фон­до­вые ин­дек­сы АТР вы­рос­ли 26 ап­ре­ля вслед за ак­ци­я­ми бан­ков, япон­ских экс­пор­те­ров

11:30 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 26 ап­ре­ля

11:25 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 25.04.2017

10:44 НБУ про­дал 25 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 6 691 млн гри­вен

10:41 НБУ про­дал 24 ап­ре­ля бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 9 818 млн гри­вен

10:34 25 ап­ре­ля объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке уве­ли­чил­ся на $22,6 млн до $168,2 млн

08:51 Це­на зо­ло­та сни­жа­ет­ся 26 ап­ре­ля вслед­ствие рал­ли на ми­ро­вых фон­до­вых пло­щад­ках

07:16 Ин­декс Nasdaq впер­вые в ис­то­рии за­крыл­ся вы­ше от­мет­ки в 6000 пунк­тов

25.04 Зо­ло­то де­ше­ве­ет 25 ап­ре­ля из-за сни­же­ния спро­са на без­опас­ные ак­ти­вы по­сле I ту­ра вы­бо­ров во Фран­ции

25.04 Курс ев­ро к дол­ла­ру об­но­вил мак­си­мум с 10 но­яб­ря на ито­гах I ту­ра вы­бо­ров во Фран­ции

• дальше…

17:55 Ав­то­газ мо­жет по­де­ше­веть на празд­ни­ки по­сле аук­ци­о­на УГД

17:11 Dragon Capital воз­об­но­ви­ла ра­бо­ту по­сле изъ­я­тия тех­ни­ки

16:35 США ка­те­го­ри­че­ски про­тив "Се­вер­но­го по­то­ка-2"

15:27 МВФ на­звал ос­нов­ные при­чи­ны де­фи­ци­та Пен­си­он­но­го фон­да Укра­и­ны

15:15 Грой­сман анон­си­ро­вал ре­фор­ми­ро­ва­ние 10 ми­ни­стерств

15:12 На­са­лик за­го­во­рил об от­клю­че­нии во­ды ок­ку­пи­ро­ван­но­му Дон­бас­су

15:09 Ро­зен­ко: сэко­ном­лен­ные на суб­си­ди­ях день­ги укра­ин­цы по­лу­чат уже в сен­тяб­ре

14:33 Нефть де­ше­ве­ет 26 ап­ре­ля на опа­се­ни­ях ро­ста за­па­сов в США, Brent тор­гу­ет­ся у $51,8 за бар­рель

14:05 В пе­ри­од с 25 по 26 ап­ре­ля сто­и­мость ав­то­га­за ме­ня­лась раз­но­на­прав­лен­но

13:59 Вер­хов­ная Ра­да пред­ла­га­ет усо­вер­шен­ство­вать раз­ра­бот­ку гра­до­стро­и­тель­ной до­ку­мен­та­ции

• дальше…

12:03 Эр­до­ган тре­бу­ет от­стра­не­ния Аса­да от вла­сти

11:55 Ки­тай спу­стил на во­ду пер­вый авиа­но­сец соб­ствен­ной раз­ра­бот­ки

09:41 За­чем Москва под­дер­жи­ва­ет Та­ли­бан

08:40 Что по­обе­ща­ли Пу­тин и Се­чин Ка­ды­ро­ву за от­каз от ак­ти­вов Рос­неф­ти в Чечне

08:15 Трамп пред­ло­жит кор­по­ра­тив­ный на­лог в 15% и плос­кий на­лог в 10% на воз­вра­ще­ние при­бы­ли

07:47 Пред­вы­бор­ные обе­ща­ния Трам­па: что уда­лось за 100 дней

25.04 Трамп со­гла­сил­ся от­ло­жить стро­и­тель­ство сте­ны на гра­ни­це

25.04 Про­гнуть Кремль. Как у Трам­па со­би­ра­ют­ся раз­би­рать­ся с си­рий­ским во­про­сом

25.04 Пре­мьер Из­ра­и­ля от­ка­зал­ся от встре­чи с ми­ни­стром ино­стран­ных дел ФРГ

25.04 Ев­ро­пей­ский со­юз от­ме­нит ро­уминг с 15 июня

25.04 Тур­ция на­нес­ла авиа­уда­ры по кур­дам в Си­рии и Ира­ке

25.04 США хо­тят на 70 про­цен­тов со­кра­тить по­мощь Укра­ине через USAID

25.04 Как КНДР по­лу­ча­ет мил­ли­о­ны из-за гра­ни­цы во­пре­ки санк­ци­ям

25.04 СМИ со­об­щи­ли о мас­штаб­ных ар­тил­ле­рий­ских уче­ни­ях в КНДР

25.04 По­сле при­ня­тия за­ко­на "за­кон о сно­се пятиэтажек", Строй­ком­плекс Моск­вы по­лу­чит пол­ную власть над зем­лей в го­ро­де

• дальше…

19.04 В ки­ев­ском мет­ро по­явит­ся пла­теж­ная си­сте­ма Visa

18.04 Пер­вич­ная не­дви­жи­мость Ки­е­ва: из­ме­не­ния по­сле "спячки"

14.04 Ки­ев про­длил срок при­е­ма ком­му­наль­ных пла­те­жей со скид­кой – "Ощадбанк"

12.04 Ки­ев­ляне мо­гут по­лу­чить связь 4G уже в се­ре­дине 2018 го­да - мне­ние

11.04 Про­спект По­бе­ды в Ки­е­ве мо­жет сно­ва стать Брест-Ли­тов­ским про­спек­том

11.04 При­чи­ной при­оста­нов­ки стро­и­тель­ства ЖК "Праж­ский квар­тал-2" по­слу­жи­ла раз­ность трак­тов­ки норм за­ко­на, - BD Holding

10.04 ГАСИ тре­бу­ет сне­сти жи­лой ком­плекс под Ки­е­вом

07.04 Не­мец­кие спе­ци­а­ли­сты озву­чи­ли ре­зуль­та­ты экс­пер­ти­зы По­доль­ско-Вос­кре­сен­ско­го мо­ста

07.04 Жи­те­ли ок­ку­пи­ро­ван­но­го Кры­ма смо­гут по­ехать в ЕС без виз толь­ко с био­мет­ри­че­ским пас­пор­том Укра­и­ны - ЕС

03.04 Об­зор рын­ка част­ных до­мов Ки­е­ва: ян­варь – март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на вто­рич­ном рын­ке жи­лой не­дви­жи­мо­сти Ки­е­ва: март 2017 г.

03.04 Об­зор цен на квар­ти­ры в но­вострой­ках Ки­е­ва: март 2017 г.

28.03 Что озна­ча­ет сда­ча на ме­тал­ло­лом крей­се­ра "Украина"

24.03 Ка­б­мин рас­про­стра­нил упро­щен­ную ре­ги­стра­цию бра­ка на всю стра­ну

21.03 Укра­и­на опе­ре­жа­ет Рос­сию по по­ка­за­те­лю ка­че­ства жиз­ни в рей­тин­ге дан­ных Numbeо

• дальше…

17:16 СБУ ули­чи­ла 8 ком­па­ний, в том чис­ле Dragon Capital, в ис­поль­зо­ва­нии шпи­он­ско­го ПО из РФ

15:12 На­са­лик за­го­во­рил об от­клю­че­нии во­ды ок­ку­пи­ро­ван­но­му Дон­бас­су

12:59 В Dragon Capital про­хо­дят обыс­ки, изы­ма­ет­ся тех­ни­ка - Грой­сман

12:46 По­слы Ев­ро­со­ю­за под­твер­ди­ли ре­ше­ние по без­ви­зо­во­му ре­жи­му для Укра­и­ны, сле­ду­ю­щий шаг - утвер­жде­ние в Со­ве­те ЕС - По­ро­шен­ко

11:02 Тер­ро­ри­сты пы­та­ют­ся от­бро­сить ВСУ от До­ку­ча­ев­ска

10:10 За­кон об Ан­ти­кор­руп­ци­он­ном су­де Укра­и­ны нуж­но при­нять до се­ре­ди­ны июня - пред­ста­ви­тель­ство ЕС

10:01 Ре­естр во­ен­но­обя­зан­ных. По­че­му "косить" от ар­мии станет по­чти не­воз­мож­но

08:59 В по­соль­стве Укра­и­ны объ­яс­ни­ли воз­мож­ное со­кра­ще­ние фин­по­мо­щи от США

25.04 Во сколь­ко Рос­сии обой­дет­ся элек­три­фи­ка­ция ОРЛО

24.04 Же­ром Ва­ше: Важ­ли­во, щоб вла­да України пра­ц­ю­ва­ла як од­на ко­ман­да

24.04 Гла­ва НАБУ оце­нил кор­руп­ци­он­ный ры­нок Укра­и­ны в 85 млрд грн

24.04 Экс-по­сол США в Укра­ине Сти­вен Пай­фер: Очень тя­же­ло по­нять, как Укра­и­на смо­жет вер­нуть се­бе Крым...

24.04 Суд от­ка­зал­ся аре­сто­вать Пе­ре­ло­му и от­дал его на по­ру­ки де­пу­та­тов Ра­ды

24.04 Суд от­ка­зал­ся аре­сто­вать экс-де­пу­та­та Ра­ды Мар­ты­нен­ко и от­дал его на по­ру­ки 15 де­пу­та­там, Жда­но­ву и за­мгла­ве ЦИКа Ма­ге­ре

24.04 На чьей мине по­до­рва­лось ав­то ОБСЕ в ЛНР

• дальше…

17:48 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

15:44 Samsung и LG рас­смат­ри­ва­ют воз­мож­ность со­зда­ния дис­плея с за­гну­ты­ми кра­я­ми по всем сто­ро­нам

14:27 Jeep под­го­то­вил для ки­тай­цев се­ми­мест­ное "облако"

10:27 VR-шлем DJI Goggles, поз­во­ля­ю­щий управ­лять БПЛА же­ста­ми, по­сту­пит в про­да­жу в мае

09:18 Ком­па­ния Alphabet на­ча­ла раз­во­зить в США пас­са­жи­ров на управ­ля­е­мых ав­то­пи­ло­том так­си

07:59 Uber объ­яви­ла о на­ме­ре­нии со­здать "ле­та­ю­щий автомобиль" к 2020 го­ду

25.04 Google из­ме­нит ал­го­ритм по­ис­ка для борь­бы с фей­ко­вы­ми но­во­стя­ми

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

25.04 В BMW пред­ска­за­ли "смерть" ме­ха­ни­че­ских ко­ро­бок и "роботов"

25.04 Вор на гла­зах у по­се­ти­те­лей ТЦ вскрыл бан­ко­мат в Тер­но­по­ле и за­брал 452 ты­ся­чи гри­вен

25.04 Sennheiser и Samsung адап­ти­ру­ют смарт-гар­ни­ту­ру AMBEO под Android

25.04 Смарт­фон Xiaomi Mi Mix 2 по­лу­чит но­вое ре­ше­ние для вос­про­из­ве­де­ния го­ло­са со­бе­сед­ни­ка

25.04 Apple на­ня­ла экс­пер­тов NASA для ис­пы­та­ний бес­пи­лот­ных ав­то­мо­би­лей

24.04 VW сде­лал для ки­тай­цев боль­шой ги­брид­ный се­дан

24.04 Мо­жет ли не­ис­крен­ность по­мочь ва­шей ка­рье­ре

• дальше…

17:48 Пло­хое об­ра­ще­ние с кан­ди­да­та­ми на ва­кан­сии мо­жет до­ро­го обой­тись ком­па­нии

25.04 Как два ху­ли­га­на со­зда­ли ком­па­нию на $1 млрд

24.04 Мо­жет ли не­ис­крен­ность по­мочь ва­шей ка­рье­ре

21.04 7 со­ве­тов для успеш­но­го на­ча­ла ка­рье­ры

20.04 Укра­ин­ская ан­ти­шок-на­сад­ка для ве­ло­си­пе­да со­бра­ла на Kickstarter в 9 раз боль­ше за­яв­лен­ной сум­мы

19.04 Сред­ний воз­раст уче­ных и изоб­ре­та­те­лей, внес­ших наи­бо­лее зна­чи­мый вклад в раз­ви­тие тех­но­ло­гич­ных от­рас­лей США, со­став­ля­ет 47 лет

18.04 Нуж­но ли нам бо­ять­ся на­ше­ствия ро­бо­тов?

14.04 Все боль­ше меж­ду­на­род­ных фирм ис­поль­зу­ют ан­глий­ский как един­ствен­ный язык об­ще­ния

12.04 Вось­ми­ча­со­вой ра­бо­чий день - про­щай?

11.04 Ис­кус­ствен­ный ин­тел­лект ме­ня­ет сфе­ру управ­ле­ния пер­со­на­лом

11.04 PwC: Ро­бо­ти­за­ция мо­жет се­рьез­но под­ко­сить чис­ло ра­бо­чих мест в бли­жай­шие 15 лет в раз­ви­ва­ю­щих­ся стра­нах

10.04 За­чем Uber ме­нять кор­по­ра­тив­ную куль­ту­ру

07.04 9 на­вы­ков, ко­то­рые су­ще­ствен­но улуч­шат ва­ше ре­зю­ме

06.04 Что мы на са­мом де­ле име­ем в ви­ду, го­во­ря "Я очень за­нят!"

05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно