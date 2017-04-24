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Топливно-энергетический комплекс
Украина снизила запасы газа в ПХГ на 28,5 млн куб. м 15-22 апреля
09:28 24.04.2017 |
Украина за прошедшую неделю (с 15 по 22 апреля) сократила запасы природного газа в подземных хранилищах газа (разница между нетто-закачкой и нетто-отбором газа) на 28,5 млн куб. м, сократив их на 0,3% до 8 289,98 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
В прошлой неделе апреля оператор ГТС "Укртрансгаз" одновременно проводил и закачку, и подъем газа их ПХГ, балансируя систему.
При этом 21 и 22 апреля из-за резкого снижения температуры воздуха закачка газа в ПХГ была прекращена полностью, а суточный отбор составлял 12 млн и 23 млн куб. м/сутки соответственно.
По состоянию на 22 апреля, в ПХГ находилось 8 289,98 млн куб. м газа, что на 4,3%, или на 371,7 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2016 года (22 апреля 2016 в ПХГ находилось 8 661,69 млн куб. м).
ПХГ заполнены на 26,79% (номинальная вместимость 30,95 млрд куб. м).
За 22 дня апреля импорт газа составил 351,7 млн куб. м (223,7 млн куб. м - через Словакию, 52,8 млн куб. м - через Польшу, 75,1 млн куб. м - через Венгрию).
Собственная добыча 22 апреля составила 1 249,409 млн куб. м, транзит - 5 327,477 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.
Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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