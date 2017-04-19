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Топливно-энергетический комплекс
Украина увеличила запасы газа в ПХГ на 104 млн куб. м с момента окончания отопительного сезона
09:05 18.04.2017 |
Украина с момента окончания отопительного сезона (за период с 1 по 16 апреля) закачала в подземные хранилища газа (речь идет о разнице между нетто-закачкой и нетто-отбором газа) 104 млн куб. м природного газа, увеличив тем самым запасы на 1,3% до 8 328,6 млн куб. м.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
В течение 16 дней апреля оператор ГТС "Укртрансгаз" одновременно проводил и закачку, и подъем газа их ПХГ, балансируя систему.
К примеру, 10 и 11 апреля из ПХГ было больше поднято газа, чем закачано.
По состоянию на 16 апреля, в ПХГ находилось 8 328,6 млн куб. м газа, что на 3,1%, или на 266,4 млн куб. м меньше, чем на аналогичную дату 2016 года (16 апреля 2016 в ПХГ находилось 8 595,04 млн куб. м).
ПХГ заполнены на 26,9% (номинальная вместимость 30,95 млрд куб. м).
За 16 дней апреля импорт газа составил 242,7 млн куб. м, собственная добыча - 913,3 млн куб. м, транзит газа - 3 827,2 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, Украина в отопительный сезон 2016/2017 годов (с 12 октября по 1 апреля) использовала из подземных хранилищ 6 507,42 млн куб. м природного газа и закончила его (на 1 апреля) с запасами 8 224,6 млн куб. м.
По состоянию на 1 апреля в ПХГ находилось 8 224,6 млн куб. м, что на 3,5%, или на 297,18 млн куб. м меньше, чем на 1 апреля 2016 (тогда в ПХГ находилось 8 521,8 млн куб. м при продолжающемуся суточном отборе 20,55 млн куб. м).
9 марта "Укртрансгаз" прекращал отбор газа и начинал его закачку, а во 2-й половине марта балансировал, периодически возобновляя отбор.
Самые низкие запасы газа в ПХГ в отопительном сезоне 2016/2017 были зафиксированы 22 марта - 8 100,43 млн куб. м.
Поскольку с 1 апреля предприятия ТКЭ прекратили предоставлять услуги отопления, а НАК "Нефтегаз Украины" в несколько раз снизил импорт, отопительный сезон фактически завершился.
Технологический минимум в ПХГ - 4,7 млрд куб. м.
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