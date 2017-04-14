Украина в январе-марте 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 16,6% (на 191,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1 млрд 349,4 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 19,2% (на 164 млн кВт-ч) - до 1 млрд 17,7 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу увеличились на 10,5% (на 31,4 млн кВт-ч) - до 331,7 млн кВт-ч.

В Молдову, Беларусь и Россию в январе-марте-2017 украинская электроэнергия не экспортировалась, тогда как за аналогичный период 2016-го в эти страны было поставлено 3,7 млн кВт-ч.

При этом в марте 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 376,8 млн кВт-ч, что на 16,1% (на 72,2 млн кВт-ч) меньше, чем в марте-2016.

Кроме того, Украина в январе-марте 2017-го импортировала 11,6 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 11,3 млн кВт-ч, Беларуси - 0,3 млн кВт-ч) против 14,6 млн кВт-ч за три месяца 2016-го. Импорт в январе-марте-2017 был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, Украина в январе-марте 2017 года экспортировала электроэнергию на $68,12 млн, в т.ч. в марте - на $19,355 млн.

Украина в 2016 году экспортировала электроэнергию на $152,063 млн, в том числе в Венгрию - на $119,317 млн, Польшу - на $32,392 млн, Молдову - на $0,347 млн, другие страны - на $0,007 млн.

Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.



Структура экспорта украинской электроэнергии в январе-марте 2016 и 2017 гг.:

Страны 3 мес.-2016 3 мес.-2017 изм. изм. млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % Венгрия 853,566 978,371 124,805 14,6 Словакия 0,128 12,133 12,005 94,8 раза Румыния 0,0 27,198 27,198 100,0 Польша 300,215 331,663 31,448 10,5 Беларусь 0,0 0,0 --- --- Молдова 3,702 0,0 -3,702 -100,0 Россия 0,0 0,0 --- --- Всего 1 157,611 1 349,365 191,754 16,6

Данные: Минэнергоугля