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Топливно-энергетический комплекс
Украина за 3 мес.-2017 увеличила экспорт электроэнергии на 16,6%
18:36 14.04.2017 |
Украина в январе-марте 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 16,6% (на 191,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 1 млрд 349,4 млн кВт-ч, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.
Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 19,2% (на 164 млн кВт-ч) - до 1 млрд 17,7 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу увеличились на 10,5% (на 31,4 млн кВт-ч) - до 331,7 млн кВт-ч.
В Молдову, Беларусь и Россию в январе-марте-2017 украинская электроэнергия не экспортировалась, тогда как за аналогичный период 2016-го в эти страны было поставлено 3,7 млн кВт-ч.
При этом в марте 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 376,8 млн кВт-ч, что на 16,1% (на 72,2 млн кВт-ч) меньше, чем в марте-2016.
Кроме того, Украина в январе-марте 2017-го импортировала 11,6 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ - 11,3 млн кВт-ч, Беларуси - 0,3 млн кВт-ч) против 14,6 млн кВт-ч за три месяца 2016-го. Импорт в январе-марте-2017 был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.
Как сообщалось, Украина в январе-марте 2017 года экспортировала электроэнергию на $68,12 млн, в т.ч. в марте - на $19,355 млн.
Украина в 2016 году экспортировала электроэнергию на $152,063 млн, в том числе в Венгрию - на $119,317 млн, Польшу - на $32,392 млн, Молдову - на $0,347 млн, другие страны - на $0,007 млн.
Украина в 2011 году экспортировала 6,4 млрд кВт-ч электроэнергии на $399,963 млн, в 2012 - 9,7 млрд кВт-ч на $574,819 млн, в 2013 - 9,9 млрд кВт-ч на $580,195 млн, в 2014 - 8,1 млрд кВт-ч на $487,185 млн, в 2015 - 3,6 млрд кВт-ч на $150,056 млн, в 2016 - 4 млрд кВт-ч на $152,063 млн.
Структура экспорта украинской электроэнергии в январе-марте 2016 и 2017 гг.:
|Страны
|3 мес.-2016
|3 мес.-2017
|изм.
|изм.
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|Венгрия
|853,566
|978,371
|124,805
|14,6
|Словакия
|0,128
|12,133
|12,005
|94,8 раза
|Румыния
|0,0
|27,198
|27,198
|100,0
|Польша
|300,215
|331,663
|31,448
|10,5
|Беларусь
|0,0
|0,0
|---
|---
|Молдова
|3,702
|0,0
|-3,702
|-100,0
|Россия
|0,0
|0,0
|---
|---
|Всего
|1 157,611
|1 349,365
|191,754
|16,6
Данные: Минэнергоугля
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