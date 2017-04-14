Президент Петр Порошенко подписал законопроект, которым вводится возможность использования процедуры открытых торгов и переговорной процедуры для закупки энергосервиса

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады, передают Українські Новини.

Законопроектом вводится возможность использования процедуры открытых торгов и переговорной процедуры для закупки энергосервиса при термомодернизации бюджетных организаций.

Переговорная процедура закупки может использоваться в том в случае, когда заказчиком дважды был отменен тендер из-за отсутствия достаточного количества участников.

Уточняются положения о применении показателя эффективности энергосервисного договора в качестве критерия определения победителя по процедуре открытых торгов или переговорной процедуре закупки.

Также законопроектом вводится определение объекта энергосервиса, что позволяет осуществлять процедуру закупки энергосервиса сразу для нескольких зданий.

Отменяется верхняя граница размера ежегодных платежей исполнителю энергосервиса по энергосервисным договорам.

Предоставляется возможность заключать энергосервисные договоры сроком до 15 лет, что соответствует среднему сроку окупаемости таких проектов.

Регулируются сроки заключения энергосервисного договора и сроки согласования существенных условий договора энергосервиса.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит привлечь масштабные частные инвестиции к реализации проектов по термомодернизации в бюджетных учреждениях.

Это также создаст условия для развития внешнеэкономической деятельности, обеспечения прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, развития украинской промышленности, производящей энергоэффективное оборудование и, соответственно, развития экономики Украины.

Как сообщали Українські Новини, 23 марта Рада в целом поддержала законопроект №4549.

За его принятие проголосовали 228 депутатов при минимально необходимых 226.

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению прогнозирует подписание более 100 договоров о привлечении частных инвестиций в термомодернизацию бюджетных учреждений в 2017 году.