Верховная Рада Украины запретила до 1 января 2019 г. арестовывать счета государственных шахт, сообщает корреспондент LIGA.net.

За закон о возобновлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий №6212 в целом проголосовали 229 депутатов.

Законом до 1 января 2019 г. запрещаются принудительные исполнения судебных решений по государственным шахтам и аресты их счетов. Исполнительные производства и аресты счетов разрешаются только с согласия Министерства топлива и энергетики.

"Это позволит профильному министерству качественно подготовить определенные государственные шахты к приватизации, модернизировать существующий фонд для выхода госпредприятий на самоокупаемость. А также найти механизмы реструктуризации и погашения задолженности", - заявил, представляя документ, его автор депутат Михаил Бондар.

Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины до конца 2017 г. планирует продать пять угольных шахт.