Финансовые новости
- |
- 13.04.17
- |
- 18:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Верховная Рада запретила арест счетов госшахт
15:09 13.04.2017 |
Верховная Рада Украины запретила до 1 января 2019 г. арестовывать счета государственных шахт, сообщает корреспондент LIGA.net.
За закон о возобновлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий №6212 в целом проголосовали 229 депутатов.
Законом до 1 января 2019 г. запрещаются принудительные исполнения судебных решений по государственным шахтам и аресты их счетов. Исполнительные производства и аресты счетов разрешаются только с согласия Министерства топлива и энергетики.
"Это позволит профильному министерству качественно подготовить определенные государственные шахты к приватизации, модернизировать существующий фонд для выхода госпредприятий на самоокупаемость. А также найти механизмы реструктуризации и погашения задолженности", - заявил, представляя документ, его автор депутат Михаил Бондар.
Напомним, ранее сообщалось, что Фонд госимущества Украины до конца 2017 г. планирует продать пять угольных шахт.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ разрешил банкам досрочно погашать евробонды и кредиты банкам-нерезидентам и увеличил импортерам размер предоплаты без аккредитивов
|Рада приняла закон "О рынке электроэнергии"
|НБУ разрешил репатриацию дивидендов в 2016 году в размере $5 млн одной компанией в течение месяца
|Курченко вновь пытается монополизировать поставки российского СУГ в Украину?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Государственные закупки для всех
В РУБРИКЕ
|Лоукостер Ryanair начнет рейсы из Львова и Киева в Лондон в сентябре
|Рада приняла во втором чтении законопроект об улучшении условий ведения строительной деятельности
|Аграрии пока компенсируют снижение валютной выручки от блокады и потери предприятий в ОРДЛО - глава НБУ
|"Нафтогаз" ожидает передачу функции транзита российского газа другой компании в начале 2018, - Fitch
|ДТЭК закупает 0,6 млн тонн угля в ЮАР
|НКЦБФР зарегистрировала итоги частного размещения акций НАК "Нафтогаз Украины" на 29,7 млрд грн
Это интересно
|Названы страны с самыми высокими налогами в мире
|Cadillac добавил седану CT6 автопилот
|Гарнитура Xiaomi Mi VR Play 2 стоит всего 14 долларов
|AMD хочет избавить VR-шлемы от шнуров путём поглощения Nitero
|Топ-10 мировых IT-центров
|Искусственный интеллект меняет сферу управления персоналом
|"Прыгающие капельки" помогут охладить современную электронику