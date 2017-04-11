Дания поддержит стратегию Евросоюза в отношении газопровода "", говорится в сообщении датского министерства энергетики.

Правительство Дании поддерживает решение Европейской комиссии (ЕК) предложить новые правовые акты ЕС относительно подводных трубопроводов, а также намерение ЕК запросить мандат от Европейского совета на ведение переговоров по заключению соглашения с Россией.

Кроме того, правительство Дании предложит законопроект, по которому аспекты внешней политики и безопасности будут приниматься во внимание при рассмотрении строительства подводных трубопроводов в своих территориальных водах. Датское правительство еще не решило, будет ли данный закон применяться в отношении "Северного потока-2".

Кроме того, отмечается, что заявление о строительстве газопровода "Северный поток-2", поданное Датскому энергетическому агентству 3 апреля, будет рассмотрено на основе действующего законодательства.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".

Всего для реализации проекта "Северный поток-2" необходимо получить разрешения от России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. В Швеции заявка на разрешение была подана в сентябре 2016 года, в Германии - в марте этого года, в Дании - в апреле. В начале апреля Минприроды представило Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии документацию по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства газопровода "Северный поток-2".